Казанский защитник будет играть в Челябинске

Бывший защитник казанского «Ак Барса» Альберт Яруллин официально стал игроком «Трактора», с которым сегодня подписал трехлетний контракт. Об этом сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Одностороннее соглашение 28-летнего хоккеиста с челябинским клубом рассчитано на три сезона. Предложение уральцев оказалось выгоднее по денежным условиям и рассчитано на более длительный срок, чем у казанской команды.

Яруллин — воспитанник «Ак Барса», за который он играл с 2011 года. В минувшем сезоне Альберт набрал 16 (2+14) очков в 42 матчах регулярного чемпионата КХЛ, а также 6 (1+5) баллов в 13 встречах плей-офф. Всего в КХЛ на его счету 440 матчей, в которых он забросил 33 шайбы и сделал 104 передачи.

Помимо материальных условий, на выбор Альберта повлиял недавний переход в «Трактор» его лучшего друга — голкипера Эмиля Гарипова и нападающего Владимир Ткачева. Оба являются воспитанниками «Ак Барса».