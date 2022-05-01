Хоккеист «Ак Барса» сыграет в первом звене сборной России в товарищеской игре с Беларусью
Форвард «Ак Барса» Илья Сафонов попал в состав национальной команды России на товарищескую игру против сборной Беларуси.
Хоккеист «барсов» сыграет в первой тройке нападения с нападающим нижнекамского «Нефтехимика» Маратом Хайруллиным и форвардом челябинского «Трактора» Никитой Тертышным.
Состав сборной России:
Николаев (Третьяк);
Телегин – Кирсанов, Тертышный – Сафонов – Хайруллин
Смирнов – Мисюль, Чибриков – Хуснутдинов – Свечков
Савиков – Анисимов, Кабуш – Кровяков – Пустозёров
Хабаров, Кирилейченко – Алалыкин – Башкиров, Гуслистов
Товарищеская игра против белорусов состоится сегодня, 1 мая, в 16:00 в Ледовом дворце в Туле.
Стоит отметить, что с 5 по 7 мая в Санкт-Петербурге пройдёт турнир «Liga Stavok St. Petersburg Cup», в котором примут участие национальные сборные России и Беларуси, а также молодежная национальная команда России U-20.
Ранее три хоккеиста казанского «Барса» были вызваны в состав молодежной сборной России.