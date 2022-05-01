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Спорт
1 мая 2022  15:44
Дамир Садриев

Хоккеист «Ак Барса» сыграет в первом звене сборной России в товарищеской игре с Беларусью

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Форвард «Ак Барса» Илья Сафонов попал в состав национальной команды России на товарищескую игру против сборной Беларуси.

Хоккеист «барсов» сыграет в первой тройке нападения с нападающим нижнекамского «Нефтехимика» Маратом Хайруллиным и форвардом челябинского «Трактора» Никитой Тертышным.

Состав сборной России:

Николаев (Третьяк); 
Телегин – Кирсанов, Тертышный – Сафонов – Хайруллин
Смирнов – Мисюль, Чибриков – Хуснутдинов – Свечков
Савиков – Анисимов, Кабуш – Кровяков – Пустозёров
Хабаров, Кирилейченко – Алалыкин – Башкиров, Гуслистов

Товарищеская игра против белорусов состоится сегодня, 1 мая, в 16:00 в Ледовом дворце в Туле.

Стоит отметить, что с 5 по 7 мая в Санкт-Петербурге пройдёт турнир «Liga Stavok St. Petersburg Cup», в котором примут участие национальные сборные России и Беларуси, а также молодежная национальная команда России U-20.

Ранее три хоккеиста казанского «Барса» были вызваны в состав молодежной сборной России.

#ХК Ак барс #хоккей #кхл #сборная россии по хоккею
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