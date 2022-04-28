Три хоккеиста «Барса» вызваны в состав молодежной сборной России
Три игрока казанского «Барса» вызваны в состав молодежной сборной России по хоккею. Об этом сообщает пресс-служба клуба ВХЛ.
Для подготовки к участию в турнире «Liga Stavok St. Petersburg Cup» вызваны нападающие «барсов» Дмитрий Кателевский и Иван Меховов, а также защитник Всеволод Альметкин.
Товарищеский турнир пройдет в Санкт-Петербурге с 5 по 8 мая. Команда U-20 под руководством главного тренера Сергея Зубова проведет игры против национальных сборных России и Белоруссии.
Напомним, ранее стало известно, что экс-тренер «Ирбиса» Артем Анисимов стал новым главным тренером «Барса».