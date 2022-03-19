Хоккейный тренер Плющев: «Честно скажу, друзей на Украине у меня нет»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев в интервью «Татар-информу» поделился своим мнением о ситуации на Украине. По его словам, России объявили войну не на Украине, а в Европе и США.

«Сейчас нам объявили войну, и это не то, что происходит на Украине. Вся война происходит в Северной Америке, Европе. Честно вам скажу – друзей на Украине у меня нет, только знакомые. Среди них выходцы из России, с которыми когда-то играл, сталкивался в тренерской работе.

Напряжение с Украиной идет давным-давно, когда я получил приглашение работать в Казахстан. Меня попросили поехать на добровольных началах со сборной студенческой командой на Универсиаду, там была украинская сборная, она была в нашей подгруппе, мы с ними играли, сборная России была в другой подгруппе. В Казахстане 99% игроков было россияне с казахским гражданством. Выходили, нормально общались с украинцами, ничего особенного, никто ни на кого не зыркал, но хотя мы Украину обыграли. Был приятный момент, когда мы обыграли канадцев. Пришли в столовую, там сидела сборная Украины. Они встали и аплодировали нам. Вот вам показатель», - заявил Плющев.

Также хоккейный тренер прокомментировал ситуацию с оскорблениями паралимпийца из Татарстана украинскими спортсменами в Пекине.

«Так на Украине мозги промыли. Сейчас показывают по телевизору, как там горят в аду. СБУ Украины мирных жителей в домах, грабят, а потом расстреливают. Что сказать? Например, я не могу представить, чтобы российская колонна развернулась, жахнула по тем местам, где они вчера еще квартировались. А на Украине это нормально. Что сделать, в семье не без урода. А паралимпийцы, я не хочу никого обижать, но все-таки люди, которые получили тяжелейшие травмы, и физические, а может быть, и психологические. Кто-то отошел от этой травмы, а кто-то нет. Тяжело комментировать», - сказал Плющев.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала полную версию интервью с Владимиром Плющевым.