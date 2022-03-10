Паралимпиец Миннегулов: «Иду спокойно, навстречу два украинца: горите в аду, говорят»
Рушан Миннегулов из Богатых Сабов после возвращения с Паралимпийских игр в Пекине рассказал о своих чувствах, связанных с отстранением от Паралимпиады-2022. 29-летний лыжник рассказал о встречах с украинскими спортсменами и собственных спортивных планах. Подробнее – в интервью спортивной редакции «Татар-информа».
«Я не смог принять участие в Играх и выиграть – не позволили»
– Какой была ваша первая реакция на отстранение от Игр?
– Обидно, конечно, было. Настраивались на самый лучший результат, только на победу. Готовился восемь лет (прошлые игры в Пхёнчхане Рушан, как и другие представители мужской сборной по лыжным гонкам и биатлону, пропустил по спортивным причинам), поехал выигрывать. В итоге отстранили, я не смог принять участие в Играх и выиграть, не позволили.
– Как вы узнали об отстранении нашей команды?
– Первым о решении не допустить нас узнал в номере отеля. Брат (Руслан, он же тренер Рушана, – прим Т-и) написал. Я ответил: «Как же так? Вчера нас допустили». Только потом зашел товарищ по команде, говорю ему – только не говори, что нас отстранили, а он подтвердил. Был шок. Я уже через это проходил, поэтому сейчас было легче.
– Что успели в Пекине?
– Да практически ничего. Успели один раз на лыжах покататься, а потом нас отстранили, поэтому в остальные дни нас не допускали на лыжную трассу.
– Вас удивило решение Паралимпийского комитета?
– В принципе все было ожидаемым. Шока не было, чтобы сильно огорчаться. Многих спортсменов отстранили, в том числе белорусов тоже, жалко их. Они здесь ни при чем.
– На какой результат настраивались в Пекине?
– На медали. Минимум на одно золото, а потом как минимум на призовые места.
– Примете участие в турнире в Ханты-Мансийске? И намерены ли впредь участвовать в соревнованиях?
– Я и до Пекина был настроен. Мне 29 лет – до 2026 года могу тренироваться и принимать участие в соревнованиях. И не только ради медалей – я получаю от спорта удовольствие. Словом, буду тренироваться и готовиться к следующему олимпийскому циклу.
«Им становится противно только тогда, когда дело касается медалей»
– Удалось пообщаться со спортсменами из других сборных? Как они отреагировали на отстранение россиян от Игр – злорадствовали, сочувствовали?
– Сразу по прилете в Пекин отправился в Центр выдачи аккредитации в сопровождении девушки – представителя Паралимпийского комитета России. Иду спокойно, думаю о тренировке, и тут навстречу два спортсмена из Украины. Сам не расслышал, а они сказали нам: «Горите в аду!» Я думал о тренировках, о предстоящем старте и даже не обратил на это внимания. А вот девушка, которая сопровождала нас, ответила: «И вам того же». Сразу даже не осознал, пропустил этот момент. Другие спортсмены в нашей сборной тоже рассказывали о таких встречах с украинцами с оскорблениями от них.
– Считаете ли вы несправедливым решение Паралимпийского комитета?
– Сейчас такой вопрос задавали и тренерам. Другим же спортсменам не противно есть с нами, находиться в одной олимпийской деревне. Им становится противно только тогда, когда дело касается медалей. Вот и всё. Только из-за медалей, потому что они хотели выигрывать нечестно.
– А почему вы пропустили вместе с мужской частью сборной игры-2018 в Пхёнчхане?
– Из-за того, что в 2017 году мы пропустили чемпионат мира, отчего у нас не было квот. Мужчин в сборной было больше, женщин меньше, из-за этого у них появилась возможность поехать. Это касалось только лыжников, горнолыжники поехали в Пхёнчхан.
– Минспорта РФ планирует судебный процесс против решения Международного паралимпийского комитета. Как смотрите на это?
– Да, это хорошо, но какой смысл? Медаль я уже не получу, а именно за этим я ездил в Пекин. Вернуть какие-то затраты – опять же, какой в этом смысл? Медали не вернуть. Но пусть попробуют, хотя от этого мне лучше и легче не станет. Выиграем мы в суде, а что с этого? Лучше было бы, если собрали богатый медальный багаж на Играх. Но жизнь продолжается. Про нас вспоминают раз в четыре года. Да, нас поддерживает Президент России Владимир Путин. Хотелось бы, чтобы и наши республиканские руководители также поддерживали нас.
– Планируете через неделю участвовать в Казанском лыжном марафоне?
– Нет, в это время я буду в Ханты-Мансийске.