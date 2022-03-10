Паралимпиец Миннегулов: «Иду спокойно, навстречу два украинца: горите в аду, говорят»

Рушан Миннегулов из Богатых Сабов после возвращения с Паралимпийских игр в Пекине рассказал о своих чувствах, связанных с отстранением от Паралимпиады-2022. 29-летний лыжник рассказал о встречах с украинскими спортсменами и собственных спортивных планах. Подробнее – в интервью спортивной редакции «Татар-информа».

Рушан Миннегулов: «Настраивались на самый лучший результат, только на победу. Готовился восемь лет»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Я не смог принять участие в Играх и выиграть – не позволили»

– Какой была ваша первая реакция на отстранение от Игр?

– Обидно, конечно, было. Настраивались на самый лучший результат, только на победу. Готовился восемь лет (прошлые игры в Пхёнчхане Рушан, как и другие представители мужской сборной по лыжным гонкам и биатлону, пропустил по спортивным причинам), поехал выигрывать. В итоге отстранили, я не смог принять участие в Играх и выиграть, не позволили.

– Как вы узнали об отстранении нашей команды?

– Первым о решении не допустить нас узнал в номере отеля. Брат (Руслан, он же тренер Рушана, – прим Т-и) написал. Я ответил: «Как же так? Вчера нас допустили». Только потом зашел товарищ по команде, говорю ему – только не говори, что нас отстранили, а он подтвердил. Был шок. Я уже через это проходил, поэтому сейчас было легче.

– Что успели в Пекине?

– Да практически ничего. Успели один раз на лыжах покататься, а потом нас отстранили, поэтому в остальные дни нас не допускали на лыжную трассу.

– Вас удивило решение Паралимпийского комитета?

– В принципе все было ожидаемым. Шока не было, чтобы сильно огорчаться. Многих спортсменов отстранили, в том числе белорусов тоже, жалко их. Они здесь ни при чем.

– На какой результат настраивались в Пекине?

– На медали. Минимум на одно золото, а потом как минимум на призовые места.

«В принципе все было ожидаемым. Шока не было, чтобы сильно огорчаться» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– Примете участие в турнире в Ханты-Мансийске? И намерены ли впредь участвовать в соревнованиях?

– Я и до Пекина был настроен. Мне 29 лет – до 2026 года могу тренироваться и принимать участие в соревнованиях. И не только ради медалей – я получаю от спорта удовольствие. Словом, буду тренироваться и готовиться к следующему олимпийскому циклу.

«Им становится противно только тогда, когда дело касается медалей»

– Удалось пообщаться со спортсменами из других сборных? Как они отреагировали на отстранение россиян от Игр – злорадствовали, сочувствовали?

– Сразу по прилете в Пекин отправился в Центр выдачи аккредитации в сопровождении девушки – представителя Паралимпийского комитета России. Иду спокойно, думаю о тренировке, и тут навстречу два спортсмена из Украины. Сам не расслышал, а они сказали нам: «Горите в аду!» Я думал о тренировках, о предстоящем старте и даже не обратил на это внимания. А вот девушка, которая сопровождала нас, ответила: «И вам того же». Сразу даже не осознал, пропустил этот момент. Другие спортсмены в нашей сборной тоже рассказывали о таких встречах с украинцами с оскорблениями от них.

– Считаете ли вы несправедливым решение Паралимпийского комитета?

– Сейчас такой вопрос задавали и тренерам. Другим же спортсменам не противно есть с нами, находиться в одной олимпийской деревне. Им становится противно только тогда, когда дело касается медалей. Вот и всё. Только из-за медалей, потому что они хотели выигрывать нечестно.

– А почему вы пропустили вместе с мужской частью сборной игры-2018 в Пхёнчхане?

– Из-за того, что в 2017 году мы пропустили чемпионат мира, отчего у нас не было квот. Мужчин в сборной было больше, женщин меньше, из-за этого у них появилась возможность поехать. Это касалось только лыжников, горнолыжники поехали в Пхёнчхан.

«Да, нас поддерживает Президент России Владимир Путин. Хотелось бы, чтобы и наши республиканские руководители также поддерживали нас» Фото: minsport.tatarstan.ru

– Минспорта РФ планирует судебный процесс против решения Международного паралимпийского комитета. Как смотрите на это?

– Да, это хорошо, но какой смысл? Медаль я уже не получу, а именно за этим я ездил в Пекин. Вернуть какие-то затраты – опять же, какой в этом смысл? Медали не вернуть. Но пусть попробуют, хотя от этого мне лучше и легче не станет. Выиграем мы в суде, а что с этого? Лучше было бы, если собрали богатый медальный багаж на Играх. Но жизнь продолжается. Про нас вспоминают раз в четыре года. Да, нас поддерживает Президент России Владимир Путин. Хотелось бы, чтобы и наши республиканские руководители также поддерживали нас.

– Планируете через неделю участвовать в Казанском лыжном марафоне?

– Нет, в это время я буду в Ханты-Мансийске.