Хоккейный «Трактор» объявил об отставке главного тренера Гатиятулина

Челябинский «Трактор» объявил об отставке главного тренера Анвара Гатиятулина. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Решение принято после поражения «Трактора» в матче против «Салавата Юлаева» — встреча, прошедшая сегодня, завершилась со счетом 0:4 в пользу клуба из Уфы.

«После домашнего поражения от уфимского „Салавата Юлаева“ (0:4) главный тренер „Трактора“ Анвар Гатиятулин был отправлен в отставку. Его обязанности временно будет исполнять Алексей Заварухин», — говорится в сообщении пресс-службы.

В июне 2022 года челябинский клуб объявил о продлении на два года контракта с татарским специалистом.

Согласно турнирной таблице Континентальной хоккейной лиги, «Трактор» занимает 6-ю строчку Восточной конференции с 16 очками, набранными за 15 игр.

Подробнее о провальном старте сезона для команды из Челябинска можно узнать в материале «ТИ-Спорт».