Анвар Гатиятуллин продлил контракт с челябинским «Трактором»

Челябинский «Трактор» официально объявил о продлении контракта с главным тренером Анваром Гатиятуллиным. Срок действия нового соглашения составляет два года.

«Рад продлению контракта с клубом на еще один сезон. Я вырос в Челябинске, это мой родной город. Перед командой поставлены большие задачи, и мы приложим все усилия, чтобы воплотить их в жизнь», — цитирует Гатиятуллина клубная пресс-служба.

46-летний татарский специалист привел «Трактор» к финалу Восточной конференции Кубка Гагарина, где челябинцы в пяти матчах (1-4) уступили в серии магнитогорскому «Металлургу».

Отметим, что за «Трактор» выступают хоккеисты, которые вместе с казанским «Ак Барсом» стали обладателями Кубка Гагарина-2018. Среди них голкипер Эмиль Гарипов, защитник Альберт Яруллин, а также форварды Владимир Ткачев и Алексей Потапов.

При этом, «Ак Барс» в минувшем плей-офф вылетел в первом раунде, уступив в шести матчах (2-4) омскому «Авангарду».