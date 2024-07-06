«Хочу защищать Родину»: в Кукморе идет работа по призыву на контрактную службу

Фото предоставлено Адилей Шакировой

В Кукморском районе идет активная агитационная работа по призыву на контрактную службу. Многие участники спецоперации, которые заключили контракт с Министерством обороны или только планируют, не раз задавались вопросом, куда идти и с чего начать.

«Татарстан сегодня ведет активный набор именно в батальон „Батыр“, с чем связаны и большие выплаты от РТ. 195 тыс. рублей представляет собой сумма, которую выплачивает единовременно Министерство обороны РФ, а также выплаты, которые предусмотрены в районе — это от 100 тысяч. В зависимости еще от того, от какого предприятия, на каком предприятии работал гражданин», — пояснил военный комиссар Кукморского района Альберт Гумеров.

По словам руководителя исполнительного комитета, бойцы, заключившие контракт с Министерством обороны, получают всестороннюю поддержку.

«Семьям военнослужащих мы оказываем особое внимание. Приглашаем для участия в военно-патриотических мероприятиях, стараемся выполнять их просьбы. На сегодняшний день вместе с Министерством лесного хозяйства этим семьям предоставляем дрова. Для детей военнослужащих предоставляются путевки в лагеря», — поделился руководитель исполнительного комитета района Азат Гарифуллин.

Руководители территориально-общественного самоуправления подготовлены для работы с обращениями военнослужащих и членов их семей по разным вопросам.

«С первого дня начала спецоперации мы начали работу с гражданами. В военкомате нас ознакамливают с информацией, учат, как правильно донести это до населения. Постоянно обновляем буклеты, так как данные могут меняться. Их мы раздаем гражданам, попутно все объясняя. Проводим разъяснительные беседы», — рассказала руководитель ТОС «Магистральное» Диляра Нуриева.

По словам местных жителей, сейчас по городу размещены плакаты и буклеты, где подробно описывается зарплата военных, положенные льготы и социальные гарантии, размещены телефоны и адреса для справок. С информацией также можно ознакомиться во всех социальных сетях.

«Я всегда на это обращаю внимание. Но сама лично читаю на сайте нашей местной газеты. Там всегда информация актуальная. Даже проходя по улице всегда замечаешь эти вывески, читаешь, знакомишься. Вот так и узнаем все», — отметила местная жительница Ильсияр Ярмухаметова.

Фото предоставлено Адилей Шакировой

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.