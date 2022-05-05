«Хочу выиграть Кубок Гагарина»: Войнов отреагировал на переход в «Ак Барс»

Защитник Вячеслав Войнов прокомментировал свой переход в казанский «Ак Барс». Сегодня между казанским клубом и московским «Динамо» состоялся обмен, в результате которого в Казань переехали защитник Вячеслав Войнов и нападающий бело-голубых Вадим Шипачев. Московский клуб за игроков получил денежную компенсацию.

«Рад быть частью клуба с крутой историей и высокими задачами. "Ак Барс" ставит перед собой большие цели, я знаком со многими ребятами в команде и знаю, что Казань – классный город. Очень хочу быть полезным команде, помогать побеждать в каждой игре и выиграть Кубок Гагарина», – приводит слова Войнова пресс-служба «Ак Барса».

В минувшем сезоне 32-летний защитник Войнов набрал 41 результативный балл (10+31) в 51 матче сезона 2021/22 КХЛ. Стоит отметить, что хоккеист является обладателем Кубка Гагарина, двукратным обладателем Кубка Стэнли и Олимпийским чемпионом.

В этом сезоне московское «Динамо» вылетело во втором раунде плей-офф, уступив во всех четырех матчах серии столичному ЦСКА, который в итоге стал обладателем Кубка Гагарина.

Казанский «Ак Барс» в шести матчах (2-4) проиграл омскому «Авангарду» и вылетел в первом раунде плей-офф. По итогам сезона руководство клуба не стало продлевать контракт с Дмитрием Квартальновым, уволив специалиста. Новым главным тренером «Ак Барса» в ближайшее время должен быть назначен Олег Знарок.

Ранее свой переход из «Динамо» в «Ак Барс» прокомментировал форвард Вадим Шипачев.