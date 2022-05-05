Шипачев отреагировал на свой переход в «Ак Барс» из «Динамо»

Форвард Вадим Шипачев прокомментировал свой переход из «Динамо» в «Ак Барс». Сегодня между клубами состоялся обмен, в результате которого в казанский клуб перешли защитник «Динамо» Вячеслав Войнов и нападающий бело-голубых Вадим Шипачев.

Московский клуб за игроков получил денежную компенсацию.

«Очень рад присоединиться к «Ак Барсу», клуб всегда ставит самые высокие цели, поэтому со своей стороны сделаю всё, чтобы помочь их достичь. Уверен, смогу быстро адаптироваться в Казани – я знаю, что это комфортный город для жизни, со многими ребятами пересекался по ходу своей карьеры. В «Ак Барсе» собирается хороший, амбициозный коллектив. Постараемся радовать болельщиков победами и добиваться максимальных результатов в каждом матче», - приводит слова Шипачева пресс-служба «Ак Барса».

35-летний форвард Шипачёв в минувшем сезоне, набрав 67 очков (24+43) в третий раз подряд стал самым результативным игроком «регулярки». Кроме того, Вадим номинирован на звание MVP регулярного сезона.

В этом сезоне московское «Динамо» вылетело во втором раунде плей-офф, уступив во всех четырех матчах серии столичному ЦСКА, который в итоге стал обладателем Кубка Гагарина.

Казанский «Ак Барс» в шести матчах (2-4) проиграл омскому «Авангарду» и вылетел в первом раунде плей-офф. По итогам сезона руководство клуба не стало продлевать контракт с Дмитрием Квартальновым, уволив специалиста. Новым главным тренером «Ак Барса» в ближайшее время должен быть назначен Олег Знарок.

Напомним, ранее «Ак Барс» официально объявил о возвращении в клуб воспитанника казанского хоккея Динара Хафизуллина.