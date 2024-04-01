«Хочу в ФСБ или ракетные войска»: ряды ВС РФ пополнят 250 новобранцев из Нижнекамска

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Ряды Вооруженных сил РФ в весенний призыв по плану должны пополнить около 250 новобранцев из Нижнекамского района. Сегодня призывную комиссию прошла первая партия будущих солдат.

Многие испытывают волнение перед службой. Есть и те, кто, наоборот, спокоен и мечтает попасть в элитные войска.

«Хочу в ФСБ или ракетные войска. Очень бы хотелось попробовать», — поделился призывник Роберт Габдуллин.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Во время комиссии ребята могут высказать свои предпочтения — их пожелания будут учитываться. Есть даже вариант отложить отправку. Многим предлагают сначала пройти обучение на права в автошколе ДОСААФ. Также можно заменить срочную службу службой контракту. Срок тот же — один год.

«Во время призывной кампании планируется отправить в ряды Вооружённых сил из Нижнекамского района 250 человек. Проходить службу они будут во всех российских регионах за исключением новых регионов», — отметил военком района Газинур Ситдиков.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В зону спецоперации срочники не попадут, уверяют военные. Есть и изменения, о которых многим нужно помнить. Так, призыв на срочную службу в армию впервые пройдет по новым правилам. Под него подпадают мужчины от 18 до 30 лет. Ранее предельный возраст составлял 27 лет.

«То есть тем гражданам, которым до 31 декабря исполнилось 27 лет, их изменения не касаются, касается только тех, кому исполняется 27 лет после 1 января 2024 года», — отметил Газинур Ситдиков.

В остальном правила призыва остались прежними. Сейчас идет активное формирование команд.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Ранее «Татар-информ» сообщал, что во время весеннего призыва в армию отправятся 3,5 тыс. татарстанцев.

Накануне Президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве граждан России на военную службу. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.