Во время весеннего призыва в армию отправятся 3,5 тысячи татарстанцев

«Татар-информ»

В апреле-июле планируется призвать и направить из Республики Татарстан для прохождения военной службы около 3,5 тысячи человек. Об этом «Татар-информу» сообщил временно исполняющий обязанности Военного комиссара Республики Татарстан Алексей Денькин.

Первые отправки призывников со сборного пункта Татарстана в войска, предварительно, планируются после 15 апреля.

Накануне Президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве граждан России на военную службу. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2024 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих <...> призыву на военную службу, в количестве 150 000 человек», — сказано в указе, вступающем в силу со дня официального опубликования.

Отметим также, что граждане, призванные на срочную службу этой весной, к участию в спецоперации привлекаться не будут. Срок службы составит, как и ранее, один год, заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью газете «Красная звезда».