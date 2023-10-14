«Хочу стать военным, как мой папа»: почему казанские школьники вступили в ряды «Юнармии»

500 молодых и активных ребят пришли вместе с родителями, чтобы принять присягу, получить удостоверение и гордое звание юнармейца

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Будьте достойными патриотами России и гордо несите звание юнармейца»

Церемония принятия присяги началась с поднятия знамен и звучания гимнов России и Татарстана. Школьники с нетерпением ждали начала, недалеко от них стояли родители, которые пришли их поддержать.

«Сегодня вы даете слово хранить верность юнармейскому братству – это очень волнующее событие, которое останется в вашем сердце на всю жизнь. Вы – молодые и достойные ребята, уверен, что вы готовы продолжать и приумножать военные традиции наших дедов и отцов. Это огромная ответственность перед нашей Родиной, всегда будьте патриотами нашей великой страны, в добрый путь!» – сказал второкурсник Казанского танкового училища Юрий Бутенко.

Начальник регионального штаба Юнармии РТ, генерал-майор Александр Бородин напомнил, что двадцать Героев России – воспитанники Казанского танкового училища.

Александр Бородин: «Юнармия» ставит целью вырастить поколение, способное не только защитить Отечество с оружием в руках, но и помогать Родине в мирных сферах» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы благодарны тому, что церемония проходит в этом легендарном училище. “Юнармия” ставит целью вырастить поколение, способное не только защитить Отечество с оружием в руках, но и помогать Родине в мирных сферах. Юнармейцы обязаны активно изучать географию страны, историю ее народов, знать полководцев и ученых, а также заниматься спортом и начальной военной подготовкой. Мы должны быть достойными патриотами и гражданами России и гордо нести звание юнармейца», – сказал Александр Бородин.

Он посоветовал ребятам в свободное от учебы время заниматься волонтерской деятельностью и принимать активное участие в культурных и спортивных мероприятиях, а также олимпиадах.

«Слова юнармейской клятвы простые, но в них отражена верность своему Отечеству, юнармейскому братству, традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки. Стремитесь к победам, учебе и спорту! Мы должны чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины», – дополнил он.

Евгения Канаева прочитала слова клятвы Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

После этого участница движения Евгения Канаева прочитала слова клятвы.

«Вступая в ряды “Юнармии”, перед лицом своих товарищей торжественно клянемся всегда быть верными своему Отечеству и юнармейскому братству, соблюдать устав “Юнармии”, быть честными и следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки. Клянемся! Всегда быть защитниками слабых и преодолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость. Клянемся! Стремиться к победам в учебе и спорте, а также вести здоровый образ жизни и готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества. Клянемся! Чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, быть патриотами и достойными гражданами нашей страны! Клянемся!»

«Мой папа – для меня пример, хочу быть военным»

После клятвы новоиспеченным юнармейцам выдали удостоверения и знаки отличия.

«Папа для меня является примером, и я хочу быть как он, мужественной и храброй. Быть такой же смелой и отважной. Мой папа – подполковник, сейчас он несет службу в зоне СВО. Было очень приятно, что значки и удостоверения вручал генерал-майор Александр Бородин, он пожал мне руку и поздравил. Я хочу стать военным, как мой папа, он сейчас против этого, но надеюсь, что передумает. Я буду военным медиком», – рассказала ученица 6 класса школы №161 Аделина Ильина.

Альмир Хаметшин из школы №181 тоже решил стать юнармейцем по примеру друзей и отца.

«Мой папа сейчас выполняет задачи на СВО, я его поддерживаю. Также у меня много друзей в “Юнармии”. Я смогу получить физическую подготовку, узнаю больше о Родине, поучаствую в различных мероприятиях и получу дополнительное воспитание. В военной тематике сейчас изучаю устройство оружия и бронемашин. Чувствую гордость, и немного руки дрожат», – признался он.

После официальной церемонии Александр Бородин сфотографировался со всеми ребятами на память.