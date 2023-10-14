В Казанском танковом училище несколько сотен школьников вступили в ряды «Юнармии»

Сегодня в Казанском высшем танковом командного ордена Жукова Краснознаменном училище около 500 казанских школьников из Советского, Приволжского, Кировского и Московского районов приняли присягу и вступили в ряды «Юнармии».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сначала одна из участниц движения прочитала слова присяги, а потом школьники хором поклялись ее соблюдать. Им вручили удостоверения и отличительные значки.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Мы благодарны тому, что церемония проходит в этом легендарном училище. ‘’Юнармия’’ ставит целью вырастить поколение способное не только защитить отечество с оружием в руках, но и помогать Родине в мирных сферах. Юнармейцы обязаны активно изучать географию страны, историю ее народов, знать полководцев и ученых, а также заниматься спортом и начальной военной подготовкой. Мы должны быть достойными патриотами и гражданами России и высоко нести звание – юнармейца», – сказал начальник регионального штаба юнармии РТ, генерал-майор Александр Бородин.