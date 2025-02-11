«Хочу стать таким же, когда вырасту»: бойцы СВО из Нижнекамска встретились со школьниками

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В преддверии Дня защитника Отечества в Нижнекамске проходят встречи участников специальной военной операции с представителями подрастающего поколения. Одно из таких мероприятий прошло в школе №18 для детей с ограниченными возможностями здоровья. Учащиеся задавали гостям вопросы, с интересом примеряли военную экипировку, рассматривали различные предметы, необходимые в военном быту.

Патриотическое воспитание является одним из приоритетных направлений работы этой школы. На днях стартовал проект «80 шагов к победе» и прошла квест-игра «Дорогами бессмертного полка». Сейчас школьники активно готовятся к смотру строя и песни.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Мы проводим встречи с приглашением наших родителей. И там получается всё настолько честно, потому что каждый родитель видит результат своего ребенка. Он может быть неповоротлив, не выполняет какие-то движения. Но с каким задором он поет патриотическую песню, с каким настроением он шагает, он понимает, насколько это важно, это тоже элемент патриотического воспитания», – убеждена директор школы №18 Минзеля Ямашева.

Живой урок патриотизма с участием бойцов специальной военной операции – это возможность больше узнать об исторических событиях, которые происходят в стране здесь и сейчас, уверены в администрации учреждения образования.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Важно сейчас заниматься военно-патриотическим направлением, чтобы наш ценности никто не смог подменить, ни через средства массовой информации, ни через телевизор. Чтобы люди видели всё, как оно есть, как жители страдают. И мы не хотим, чтобы это на нашу российскую территорию перешло», – поделился своими видением ситуации боец с позывным Кама.

Чем нынешние солдаты занимались до спецоперации, почему решили отправиться в действующую армию, о чем думали в опасные для жизни моменты – ответы на эти вопросы ребята получали из первых уст.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«В основном про оружие спрашивают, им это интересно. Особенно мальчики интересуются, а это что, а это что», – поделился военный с позывным Волчок.

Всего из ближайших микрорайонов ушли воевать 140 бойцов. «Я знаю, что среди наших выпускников школы есть солдаты СВО. К нам приходил еще один солдат, Данил. Я когда вырасту, хочу стать таким же, защищать нашу Родину, страну», – заявил ученик школы №18 Бахтияр Зиятдинов.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Ученики образовательного учреждения регулярно принимают участие в сборе шефской помощи для участников СВО. Сегодня они передали бойцам коробки со всем необходимым, приложив к ним большую упаковку сладостей, свои письма и рисунки.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

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