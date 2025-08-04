«Хочу с пользой провести каждое мгновение»: путь бойца СВО из Актаныша к новой жизни

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Октябрь 2022 года стал для Альфиса Шайхульмарданова рубежом, который разделил его жизнь на две части — до и после. Беззаботная юность, наполненная надеждами, сменилась тяжелым военным испытанием. Сегодня он ветеран специальной военной операции, утративший ногу, но не утративший силы духа. Его история — о стойкости, преодолении и вере в завтрашний день.

Сейчас Альфис строит дом в 57-м квартале села Актаныш. Несмотря на протез, он полон энергии: контролирует работу мастеров, помогает по хозяйству. «Хочу с пользой провести каждое мгновение», — говорит он, не сбавляя темпа.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Родом он из села Старое Сафарово. После школы учился в Казани, получил специальности электрика и юриста. Армейская служба проходила в Армении, где Альфис был пулеметчиком. Вернувшись, работал в разных сферах — трудился в сельском хозяйстве, был электриком, затем занялся частной практикой.

С Айгуль, будущей супругой, его познакомила судьба — она из села Чишмабашево. Молодая семья обосновалась сначала у родителей, позже переехала в Актаныш. Здесь родились два сына — Ислам и Бахтияр. Альфис трудился, копил на жилье, и вот теперь сбывается мечта: строится собственный дом.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Когда началась мобилизация, Альфис не колебался. В октябре 2022 года он отправился на передовую под Угледар. Оборона, штурмы, постоянная угроза. «Я не думал, что нашей судьбе предстоят такие бои. Непрерывно шли атаки на нас. Я был в обороне. Мы защищали свою сторону», — вспоминает он.

Позже его перевели в штурмовую бригаду. Во время одного из боев он наступил на мину.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

«Я, как обычно, шел впереди. Не сомневался. Но в тот день не повезло — потерял левую ногу», — говорит Альфис. Он оказал себе первую помощь, выжил. Его эвакуировали под огнем боевые товарищи. Один из них, к сожалению, не вернулся.

После ампутации в госпитале под Донецком — лечение в Ростове, потом реабилитация в Москве. Теперь у него вторая группа инвалидности. Но ни разу он не позволил себе опустить руки. «Старался привыкнуть к протезу, научился ходить. Благодаря центру “ОртПрофи” в Казани у меня скоро появится спортивный протез для бега», — делится он.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Он уже адаптировался к жизни: занимается хозяйством, разводит кроликов, держит кур. На подворье живут две собаки — лабрадор и корги. Животных Альфис любит с детства. «Щенка мне еще в детстве подарили — мы были неразлучны», — вспоминает он.

Сейчас он поддерживает связь с другими ветеранами. «Тем, кто возвращается с СВО, хочу сказать: держите себя в руках. Мы поддерживаем друг друга в нашей группе в ватсапе», — сдержанно, но твердо говорит он.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

«Он пример для многих. Несмотря на потерю здоровья, он никогда не жалеет о прошлом и переживает за будущее своей страны», — отмечает руководитель районной организации инвалидов Файруза Разетдинова.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой