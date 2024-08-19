«Хочу простого спокойствия»: Эвакуированный житель Курска о том, как прибыл в Татарстан

Часть эвакуированных в Татарстан жителей домов-интернатов Курской области поселили в стационарных учреждениях социального обслуживания Лениногорского района

Курянин Сергей Филатов недавно отпраздновал свой день рождения, ему исполнилось 73 года. Он родился и прожил всю жизнь в Курске, о Татарстане знает только понаслышке от знакомых. Мужчина рассказал «Лениногорск-информу», что в последнее время в Курске часто звучали сирены.

«Дроны часто сбивали, тревоги постоянные… пять минут и тревога, пять минут и тревога. Много мародерства. Ни за что убивают, машины отнимают – это беспредел. Здесь я хочу просто спокойно пожить», – рассказал он.

В Лениногорске пенсионеров из Курска встретили медики и волонтеры. Сергей Филатов признается, что не ожидал такой радушной встречи. Пенсионеров помыли в бане и одели в новую одежду.

«Нас очень хорошо встретили, я даже не ожидал такого. Волонтеры помогли донести вещи. Все было очень организованно», – поделился Сергей Филатов.

Эвакуированных в Татарстан жителей домов-интернатов Курской области разместили в стационарных учреждениях социального обслуживания Лениногорского и Нурлатского районов республики. Министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова выразила надежду, что татарстанский город станет для эвакуированных вторым домом.