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«Хочу быть как папа»: три поколения семьи Зайдулловых стоят на защите Родины
Семью Зайдулловых из Высокогорского района РТ можно назвать защитниками страны уже в нескольких поколениях. Ее представители стоят на защите Родины еще со времен Великой Отечественной войны.
Булату 11 лет. Он уже знает, что такое война, из рассказов бабушки и родителей, которые через историю семьи показывают историю всей страны. Булат рассказал про прадедушку, а также про двух родных братьев бабушки, которые участвовали в Великой Отечественной.
«Когда началась Великая Отечественная война, призвали Габдрахмана. А через два года позвали Габдулхана. Габдрахману было 18 лет, а Габдулхану было 16 лет к тому времени», — изложил мальчик услышанное им когда-то.
Волею судьбы Габдрахман и Габдулхан попали в одно и то же место и в одно подразделение. Они участвовали в Курской битве, и один из братьев погиб на глазах у другого.
«Габдулхану было 16 лет. Он погиб героически, на Курской дуге. Он таскал на себе солдатам еду на фронт. Он, к сожалению, подорвался на мине», — пояснил Булат.
Габдрахман до последнего боялся сообщить матери о гибели брата. Сам же он дошел до Берлина и прослужил потом еще четыре года. Другой прадед мальчика — Миннихажи Гайнуллин 1904 года рождения. Он ушел на фронт с начала войны, дошел до Берлина, прослужил еще три года и благополучно вернулся домой.
«Я очень горжусь своими близкими. И горжусь своим отцом, он служит на СВО в штурмовых отрядах», — поделился молодой человек.
У Булата есть младший брат Инсаф, которому пять лет. Но, несмотря на юный возраст, он уже сейчас знает, что его папа участвует в специальной военной операции. Мальчики ждут его быстрее домой и рисуют ему картинки.
«Я хочу стать таким же бесстрашным и мужественным мужчиной, как мой папа», — заключил Булат.
Мама мальчиков Ляйсан — волонтер: она активно, вместе с другими, помогает участникам СВО на протяжении года. По ее словам, связи с мужем и другими бойцами практически нет.
«Они (военные — прим. Т-и) по возможности выходят на связь, но это бывает очень редко. Мы ждем этих звонков. Разговоры у нас очень короткие и быстрые. Но когда слышим их голоса — это самый волшебный момент, самый счастливый момент в нашей жизни», — поделилась женщина.
Ляйсан с детьми очень ждут возвращения домой с победой любимого мужа и отца. У них будет уже своя семейная история, чтобы передать следующему поколению.
Президент Владимир Путин 22 ноября 2023 года подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. Седьмого февраля вице-премьер РТ Лейла Фазлеева сообщила, что в Татарстане утвержден план мероприятий.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Алины Камалиевой.
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