«Хочешь работать со звездами – плати»: в РТ судят кастинг-директора модельного агентства

В Вахитовском суде Казани сегодня стартовало уже второе дело о мошенничестве сотрудников модельного агентства Maryway. По версии следствия, они проводили фиктивные кастинги, а после навязывали клиентам дорогостоящие услуги. Некоторые из клиентов потеряли более 240 тысяч рублей.





Екатерина Парухина, по версии следствия, участница мошеннической схемы, в которой под видом модельного агентства клиентам агрессивно навязывали покупку обучения

Фото: © Кирилл Гумиров /«Татар-информ»

«Кастинг модельного агентства проходили абсолютно все»

В Вахитовском суде Казани сегодня стартовало дело уроженки Нижнего Новгорода Екатерины Парухиной. По версии следствия, она участница мошеннической схемы, в которой под видом модельного агентства клиентам агрессивно навязывали покупку обучения и даже оформляли на них кредиты. Сегодня в суде Екатерине огласили обвинение, исходя из которого, Екатерина проводила фальшивые кастинги и собеседования, а после продавала обучение в модельном агентстве. Речь идет о казанском филиале модельного агентства Maryway.

В суд сегодня Екатерина пришла сама – на данный момент она находится на свободе, на время следствия ей избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Перед процессом адвокат заявил ходатайство о приобщении к делу материалов, характеризующих подсудимую, а именно – двух благодарственных писем, свидетельствующих о том, что Екатерина добровольно помогала при сборе гуманитарной помощи для бойцов СВО.

Сегодня же стало известно, что Парухина принесла извинения и вернула деньги одному из потерпевших, в счет возмещения ущерба она передала 180 тысяч рублей.

Парухиной вменяют пять эпизодов мошенничества, чтение обвинительного заключения заняло более часа.

По версии следствия, Парухина, будучи кастинг-директором филиала агентства, обманывала людей – проводила фиктивные кастинги, по итогам которых абсолютно всех участников убеждали, что они прошли отбор и им светит светлое будущее в модельном бизнесе. После этого их вынуждали подписывать договоры на обучение – по разной информации, стоимость такого обучения варьировалась от 30 до 240 тысяч рублей.

Ранее был старт у другой подсудимой по делу этого модельного агентства. Аделину Малафееву, как и Екатерину Парухину, обвиняют в мошенничестве и участии в ОПС Фото: © Кирилл Гумиров /«Татар-информ»

Уголовные дела заведены на нескольких участников предполагаемого ОПС Maryway

Напомним, ранее был старт у другой подсудимой по делу этого модельного агентства. Аделину Малафееву, как и Екатерину Парухину, обвиняют в мошенничестве и участии в ОПС – так юридическим языком следствие трактует работу модельного агентства Maryway.

Скандально известное агентство имело филиалы в разных городах, их было не меньше девяти. Из казанского филиала на скамью подсудимых угодили четверо, хотя ранее прокурор на процессе по делу Малафеевой озвучивал 25 фамилий предполагаемых сотрудников.

Первой костяшкой домино в этой истории стала Мария Бабкина – предполагаемый организатор всего агентства Maryway. Ее арестовал нижегородский суд, в который ее доставили после задержания в Москве. После этого уголовные дела начали заводить и на других участников предполагаемого ОПС Maryway.

Известно, что ставку Мария делала на агрессивный маркетинг – кичилась своими знакомствами со звездами, в соцсетях она выкладывала фотографии с Ольгой Бузовой и Сергеем Зверевым. Клиентам агентства она нередко обещала работу в массовке у вышеперечисленных звезд.

Она убеждала клиентов, что для работы с такими известными артистами нужно серьезное портфолио, за его составление в агентстве Maryway требовали от 30 тысяч рублей. Клиент сам должен был платить и за фотографа, и за аренду помещения для съемок. Отдельно нужно было оплачивать курсы. Например, за 120 тысяч рублей можно было купить четыре фотосессии и онлайн-курсы.