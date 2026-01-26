«Из кандидатов выкачивали деньги»: в Казани стартовало дело модельного агентства Maryway

В Казани суд начал рассматривать дело организаторов и сотрудников скандально известного модельного агентства Maryway. Следствие уверено, что кастинги были липовыми, а с кандидатов на работу моделями попросту выкачивали деньги. В других городах России, где работали филиалы агентства, тоже идут суды над его сотрудниками.





Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Проводила фиктивные кастинги, после чего навязывала клиентам дорогие услуги»

В Вахитовском суде Казани сегодня стартовало уголовное дело о мошенничестве организаторов модельного агентства Maryway. Клиентам предлагали обучение, портфолио и последующее трудоустройство. Филиалы агентства функционировали в разных городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде. Чтобы стать клиентом агентства, нужно было пройти отбор, который на деле носил формальный характер – принимали всех. После чего, по версии следствия, из клиентов начинали выкачивать деньги. А если денег, например, не хватало, то на них могли оформить заем в микрокредитной организации прямо в офисе агентства.

На скамье подсудимых – одна из работниц филиала модельного агентства Аделина Малафеева. Ей, к слову, всего 25 лет. По версии следствия, она работала исполнительным кастинг-директором одного из региональных офисов. В ее обязанности входил отбор будущих моделей. Ее обвиняют в участии в организованном преступном сообществе, а также в мошенничестве.

На заседание Малафеева явилась не одна, с ней пришли несколько женщин – по всей видимости, они пришли поддержать подсудимую. На данный момент она находится на свободе – суд избрал ей меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. От комментариев она, равно как и ее спутницы, отказались, адвокат также заявил, что не уполномочен общаться с прессой.

На процессе сегодня успели огласить часть обвинения, заняло это около получаса. Исходя из зачитанного гособвинителем, Аделина Малафеева проводила фиктивные кастинги, после чего навязывала клиентам дорогие услуги.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«В своих соцсетях она кичилась знакомствами со знаменитостями»

Началась вся история с ареста предполагаемого организатора модельного агентства Maryway Марии Бабкиной. Арест прошел в Нижегородском суде, куда Бабкину доставили после задержания в Москве. После ее ареста, как карточный домик, начал разрушаться выстроенный ею бизнес. На одного за другим на участников преступного сообщества Maryway начали заводить уголовные дела.

Известно, что до своего ареста Мария Бабкина успели открыть минимум девять филиалов своего агентства. Объявления с предложениями о прибыльной работе моделью они выкладывали в онлайн-сервисы. Откликались на них в основном студенты, иногда родители приводили на кастинги детей. В конце каждого кастинга кандидата убеждали в том, что он талантлив и ему светит большое будущее в качестве модели.

Мария Бабкина делала ставку на агрессивный маркетинг. В своих соцсетях она кичилась знакомствами со знаменитостями – выкладывала свои фото с Ольгой Бузовой и Сергеем Зверевым. Она убеждала клиентов, что в процессе работы можно будет стать участником массовки этих звезд.

Она объясняла клиентам, что для работы на таких известных артистов нужно серьезное портфолио, за его составление в агентстве Maryway требовали от 30 тысяч рублей. Клиент сам должен был платить и за фотографа, и за аренду помещения для съемок. Отдельно нужно было оплачивать курсы. Например, за 120 тысяч рублей можно было купить четыре фотосессии и онлайн-курсы.

Аделина Малафеева, по версии следствия, не единственный сотрудник казанского филиала агентства. Государственный обвинитель перечислил 25 фамилий, включая Малафееву. Рассматривать дела в отношении каждого суд будет отдельно – они выделены в отдельное производство.