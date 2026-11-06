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На главную ТИ-Спорт 6 ноября 2026 20:36

Хмелевский назвал совпадением три поражения «Ак Барса» от «Трактора»

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Хмелевский назвал совпадением три поражения «Ак Барса» от «Трактора»
Фото: www.ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевский прокомментировал третье подряд поражение казанской команды от челябинского «Трактора». В гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ «барсы» уступили со счетом 3:5.

Хоккеист считает, что серия неудач в матчах с челябинцами сложилась случайно.

«Думаю, что это просто совпадение. "Трактор" хорошо играет, цепляется за каждый матч. Они тоже понимают, что в таблице сейчас большая плотность. Мы тоже должны набирать очки», – приводит его слова пресс-служба клуба.

Говоря о причинах поражения, нападающий отметил, что в первой половине третьего периода команда действовала нормально, однако после пропущенной шайбы допустила спад.

«Пропустили третий гол и чуть-чуть пошел провал. Обидно, мы старались, но в лиге все стараются. Нужно побеждать», – сказал хоккеист.

Хмелевский также забил во втором матче подряд.

«Я просто пошел на ворота, добил. Хорошо, что Терех бросил. А так, обидно, что забиваю второй матч, но мы проигрываем. Это не радует», – поделился нападающий.

Он добавил, что перед встречей с «Трактором» у казанцев был хороший настрой, однако его не хватило на всю игру.

«Это было видно по нашей игре в двух периодах, но в хоккей нужно играть все 60 минут», – подчеркнул Хмелевский.

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#ХК Ак барс
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