Хлопнули «Спартак» и лишились полузащиты: что сулят «Рубину» травмы Йочича и Ходжи?

На днях «Рубин» добыл сенсационную победу над «Спартаком», но потерял в том матче полузащитников Богдана Йочича и Велдина Ходжу. Замен им из-за отсутствия трансферов нет, к тому же еще и дисквалифицировался Мирлинд Даку, что сгущает тучи еще сильнее. Что сулит «Рубину» отсутствие основных игроков - разбирался «ТИ-Спорт».





фото: rubin-kazan.ru

Победа над «Спартаком» в обмен на ключевых игроков полузащиты

Конечно, победа «Рубина» над «Спартаком» (2:1) была, без преувеличения, выдающейся. Казанцы, ранее уступившие «Ахмату» (1:2) в Грозном, подходили к игре в статусе аутсайдера. Тем не менее, они сумели сдержать могучего соперника и их главную звезду нападения Манфреда Угальде, лучшего бомбардира текущего сезона РПЛ. Но победа была омрачена.

В этой игре травмировались два ключевых полузащитника «Рубина» Богдан Йочич и Велдин Ходжа. Как говорил главный тренер казанцев Рашид Рахимов, утрата очень критична для команды в преддверии матчей с «Пари НН» и «Уралом».

«Насколько критичны повреждения Йочича и Ходжи? Они критичны. И что главное - у нас нет никакого запаса прочности перед матчами с «Уралом» и «Пари НН», - высказался тренер после матча.

Соперники, к слову, не самые простые. Так, «Урал» сейчас является достаточно крепкой командой, которая борется в Первой лиге. К тому же у нее есть запал, она стремится вернуться в высший дивизион и наверняка захочет продемонстрировать серьезность своих намерений именно в Кубке России.

Нижегородцы же с приходом Виктора Гончаренко преобразились. Наверняка все помнят, как бодро «Пари НН» обыграл довольно крепкий «Акрон» (2:1) в первом туре весны. Сейчас команда не аутсайдер, коим являлась в начале-середине сезона под руководством Саши Илича. Нижегородцы стали крепким середняком российского футбола, который спокойно может победить казанцев с учетом их тяжелых проблем с составом.

Фото: rubin-kazan.ru

Отсутствие трансферов сильно аукнулось

Минувшей зимой «Рубин» остался без трансферов. Подобное последний раз случалось в далеком 2017-м году. По этому поводу было много разговоров и споров, чем это может обернуться для клуба. Сам Рахимов в интервью «ТИ-Спорту» объяснял, что безучастность на трансферном рынке может негативно сказаться на результатах команды, поскольку могут случиться травмы игроков.

«Если не будет внутренней конкуренции в команде, не будет расти класс футболистов. Трансферы, приезд новых игроков дают это развитие в классе. К тому же мы не можем быть застрахованы от травм, дисквалификаций, иных факторов, отражающихся на той обойме футболистов, которыми мы располагаем. Естественно, это будет отражаться на наборе очков», - говорил тренер.

Его слова подтвердились уже после второго тура – сразу две травмы вышеупомянутых Йочича и Ходжи. И проблема в том, что их заменить практически некем. Есть Никола Чумич, Валентин Вада и Руслан Безруков. Но эти полузащитники более атакующего плана.

По факту заменить выбывших могут лишь Олег Иванов и Александр Зотов. Они обладают хорошим видением поля и культурой паса, что как раз нужно в отсутствие Богдана и Велдина. Вот только они уже возрастные – Иванову 38, а Зотову 34. Они зачастую появляются на поле под конец матчей, неизвестно, потянут ли они темп игры все 90 минут.

Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» продолжит стоять на месте

Продолжая мысль об отсутствии трансферов, хочется добавить, что это сильно мешает команде сдвинуться с середины таблицы. Да, «Рубин» обыграл «Спартак», но в то же время может спокойно уступить будущим соперникам в лице «Урала» и «Пари НН». Все из-за отсутствия хорошей глубины состава, которая позволяла бы выступать команде стабильнее. Рахимов также подтверждал, что с небольшим количеством резервов «Рубин» так и продолжит стоять на месте.

«У тебя должно быть 20 футболистов хорошего качества и 4-5 молодых игроков, которых ты постепенно развиваешь и подводишь к основному составу. Это то, о чем я говорил, когда приступал к работе в клубе. Я не отхожу от этих принципов, потому что знаю, как эта система выстраивается. Мы можем отвергать эту системность. Ну хорошо, пусть будет так. Но мы куда двигаемся? Мы хотим стоять на месте или ставить высокие задачи?», - объяснял тренер в интервью «ТИ-Спорту».

К тому же не стоит забывать, что ближайший матч в РПЛ пропустят не только Ходжа и Йочич. Мирлинд Даку также не сыграет, поскольку получил красную карточку в игре с «красно-белыми». Причем не исключено, что дисквалификация албанца продлится - КДК РФС заявил «Матч ТВ», что рассмотрит неспортивное поведение форварда. Все из-за того, что он покидал поле в эмоциях и ударил штатив.

Да, возможно, с имеющимся составом «Рубин» сумеет победить в ближайших двух играх. Но подобная ситуация может повториться и в любой другой момент, причем когда в соперниках окажется не условный «Пари НН», а «Зенит» или другой фаворит. В таких условиях подняться хотя бы на седьмое место, которое занимает «Ростов», будет проблематично. У «желто-синих», в отличие от казанцев, сильная школа, команда держится за счет своих воспитанников. Казанцы же не могут похвастаться подобным, на рынке особо не работают, из-за чего и оказываются прикованы к восьмой строчке. Будь у «Рубина» зимние трансферы, сейчас бы у Рахимова не было бы головной боли.

Фото на анонсе: rubin-kazan.ru