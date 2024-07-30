Хлебозавод в Зеленодольске продают из-за низкой рентабельности

Зеленодольский хлебозавод №1 на улице Паратская, где выпекали ржаные сорта хлеба, выставили на продажу из-за низкой рентабельности, вызванной высокой конкуренцией на рынке. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Зеленодольского района РТ.

При этом информацию о покупке предприятия в администрации муниципалитета не подтвердили, как и сообщения о дальнейшем сносе объекта.

Всех сотрудников хлебозавода уже трудоустроили на ЗАО «Зеленодольский хлебокомбинат», где выпекают пшеничный хлеб и кондитерские изделия. Он продолжает работать в прежнем режиме.

«У нас были технические сбои, два дня хлеб не выпекали. Это никак не связано с остановкой производства. После урегулирования ситуации мы продолжаем работу в штатном режиме», — процитировали в пресс-службе слова директора хлебокомбината Татьяны Ипполитовой.

Ранее сообщалось, что на одном из российских интернет-сервисов появилось объявление о продаже зеленодольского хлебозавода. Его стоимость продавец оценил в 40 млн рублей.