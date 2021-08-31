Хлебопеки РТ получат более 200 млн рублей за затраты на производство социальных хлебов

Хлебопекарные предприятия Татарстана получат более 200 млн рублей из республиканского бюджета на компенсацию затрат по производству социальных видов хлеба. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Компенсация на социальный хлеб почти на 227 млн рублей согласована Президентом, средства выделены. Сейчас проводится процедура отбора. Были федеральные средства поддержки за март, апрель, май. За счет федеральных средств возместили. А январь, февраль — за счет республиканских средств», — рассказал глава Минсельхозпрода.

Министр добавил, что затраты на весенне-полевые работы оказались не меньше, чем в прошлом году. При этом многие хозяйства из-за жары и засухи понесли убытки.

«Большие затраты были на весенне-полевые работы. Возможно, даже больше, чем в прошлом году, согласно расходам на удобрения, росту цен. Даже если смотреть по прошлому году, то урожайность зерновых была 35 центнеров с гектара, а в этом году — 15 центнеров с гектара», — отметил спикер.

Зяббаров подчеркнул, что в республике работают хозяйства, где все технологии земледелия отработаны, применяются хорошие семена, внесено достаточное количество удобрений, поэтому, несмотря на погодные условия, они достигли урожайности около 30 центнеров с гектара. «Но не у всех есть такие возможности. Где-то техники не хватает, где-то знаний, где-то финансов», — заключил он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане собрано более 2,3 млн тонн зерна при средней урожайности 15,4 центнера с гектара.