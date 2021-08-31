В Татарстане собрано более 2,3 млн тонн зерна при урожайности 15,4 центнера с гектара

Фото: Рамиль Гали, архив ИА «Татар-информ»

В Татарстане собрано 2 млн 341 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность составляет 15,4 центнера с гектара. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«На сегодня республика практически завершила уборку зерновых культур, урожай которых формировался при аномально сложных погодных условиях. Осталось на корню около 30 тыс. гектаров», — рассказал глава Минсельхозпрода.

Зяббаров заметил, лидерами среди муниципалитетов Татарстана по намолоченному зерну стали Алексеевский, Чистопольский, Арский районы, где собрали свыше 100 тыс. тонн зерна.

«Наибольшая продуктивность зернового клина у пяти районов — Тукаевского, Тетюшского, Чистопольского, Балтасинского, Заинского. Замыкают рейтинг по этому показателю Альметьевский, Верхнеуслонский, Кайбицкий районы», — отметил министр.

Он подчеркнул, что по сравнению с прошлым годом положительную роль в получении урожая при таких погодных условиях сыграло повышение культуры земледелия, более профессиональная работа по процессу формирования урожая, обработка растений до четырех раз за вегетацию по листу, а также создание свыше 200 единиц стационарных растворных комплексов, которые повышают эффективность защитных мероприятий.

Кроме того, по словам Зяббарова, на каждый гектар было внесено минеральных удобрений 72,7 кг в действующем веществе, что на 9% больше, чем в прошлом году. «Без применения данных удобрений результаты могли быть гораздо скромнее. Под урожай было высеяно около 40% оригинальных и элитных семян яровых», — заключил он.

В Татарстане уборочная площадь в этом году составляет 1 млн 559 тыс. гектаров. Обмолочено 1 млн 525 тыс. гектаров.