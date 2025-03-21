ХК «Торпедо» обратился к Трампу с предложением провести встречу с Detroit Red Wings

Фото: t.me/torpedonn

Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» обратился к Президенту США Дональду Трампу, выразив готовность провести встречу с командой «Детройт Ред Уингз» на новой ледовой арене в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает издание «Время Н».

«Если что, мы готовы сыграть с Detroit Red Wings на нашей новой арене», – заявили спортсмены в одной из социальных сетей, заблокированных в РФ.

В своем Telegram-канале «Торпедо» ограничилось лапидарной записью, гласящей: «Мы готовы!» Над этой фразой постер с эмблемами обоих хоккейных клубов на фоне эскиза строящегося на Стрелке ледового дворца.

Ранее стало известно, что американский лидер поддержал идею своего российского коллеги Владимира Путина о проведении матча между игроками КХЛ и НХЛ в ходе разговора 18 марта.