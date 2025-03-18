news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
На главную ТИ-Спорт 18 марта 2025 21:22

Дональд Трамп поддержал идею Владимира Путина о матчах между командами КХЛ и НХЛ

Читайте нас в
Телеграм
Дональд Трамп поддержал идею Владимира Путина о матчах между командами КХЛ и НХЛ
Фото: kremlin.ru

Президенты Российской Федерации Владимир Путин и США Дональд Трамп обсудили возможность организовать матч между клубами КХЛ и НХЛ.

«Дональд Трамп поддержал идею Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ», – говорится на официальном сайте Кремля.

Напомним, ранее команды из КХЛ и НХЛ играли между собой три раза. Первый матч состоялся в 2008-ом году между «Металлургом» и «Рейнджерс» (3:4), второй и третий – в 2010-ом, где сошлись СКА и «Каролина» (5:3), а также рижское «Динамо» и «Финикс» (1:3).

Напомним, в данный момент в таблице Западной конференции КХЛ лидирует «Локомотив». На «Востоке» же первое место занимает «Трактор».

#Дональд Трамп #Владимир Путин #кхл #НХЛ #хоккей #спорт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
«Везет на себе раненого, а за собой – груз тащит»: как в Казани создавали БПА «Сверчок»

«Везет на себе раненого, а за собой – груз тащит»: как в Казани создавали БПА «Сверчок»

17 марта 2025
Ночь Предопределения: когда она наступит и как ее провести

Ночь Предопределения: когда она наступит и как ее провести

17 марта 2025