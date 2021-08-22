Хоккейный «Нефтехимик» второй раз подряд обыграл «Куньлунь»

Сегодня нижнекамский «Нефтехимик» второй раз за два дня обыграл на своем льду китайский «Куньлунь».

Соперники играли матч без зрителей и без трансляции в интернете. Видимо, чтобы не раскрыть тренерские задумки.

Примечательно, что в третьей пятерке «Нефтехимика» на лед сегодня вышел вернувшийся домой 30-летний нападающий Ансель Галимов. Он во втором периоде забросил свою дебютную шайбу за родной клуб. Счет к тому времени был 3:0, а завершилась вторая двадцатиминутка и вовсе разгромно — 5:0. В третьем периоде гости смогли размочить счет, на что нижнекамцы ответили еще двумя заброшенными шайбами. 7:1 - крупная победа, вчера счет был 5:2.

«Нефтехимик» (Нижнекамск, Россия) - «Куньлунь Ред стар» (Пекин, Китай) — 7:1 (3:0, 2:0, 2:1).

«Нефтехимик»: Туохимаа. Березин-Кнот, Секстон-Барсуков-Шафигуллин; Воробьев-Семенов, Д.Попов-Хафизов-Бикмуллин; Глазков-Пузанов, Галимов-Е.Попов-Беляев; Шутов-Шарифьянов-Якупов; Мотыгуллин.

В последнем контрольном матче межсезонья нижнекамцы сыграют с казанским «Ак Барсом» 29 августа в гостях.