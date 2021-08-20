Хоккейный клуб «Нефтехимик» дома обыграл «Куньлунь»

Сегодня нижнекамский «Нефтехимик» на своем льду обыграл в товарищеском матче китайский «Куньлунь» со счетом 5:2, хет-трик на счету Павла Порядина.

Прописанный в Пекине, но играющий домашние встречи чемпионата КХЛ в подмосковных Мытищах, «Куньлунь» с удовольствием принял предложение «Нефтехимика» сыграть два спарринга в Нижнекамске.

Сама игра началась с места в карьер, обе команды дружно пошли вперед. Хозяева реализовали первое же удаление, четкую комбинацию в касание с пятачка завершил Андрей Чивилев, 1:0. В самом конце первого периода нижнекамцы вторично реализовали большинство, когда Павел Порядин хладнокровно переиграл на пятачке голкипера гостей, 2:0. Все логично, броски в створ ворот 14 — 3.

Во втором периоде гости заметно активизировались, но перехватить инициативу им не удалось. Более того, Порядин оформил свой дубль, забив по-бобровски, из-за ворот, 3:0. И только в самом начале заключительной трети матча гости отквитали одну шайбу, 3:1. Но вскоре Чивилев получил матч-штраф, удаление до конца встречи за грубую игру. Однако и в меньшинстве нижнекамцы смогли отличиться — выход один на один образцово исполнил Порядин, хет-трик форварда «Нефтехимика». Гости все же большинство реализовали — 4:2, возродив интригу. Но отличный бросок с ходу Александра Беляева снял все вопросы об исходе матча, 5:2.

«Нефтехимик» (Нижнекамск, Россия) — «Куньлунь Ред стар» (Пекин, Китай) — 5:2 (2:0, 1:0, 2:2). Шайбы забросили: Чивилев (10), Порядин (19, 34, 50), Беляев (57) — Ху Сэм (42), Локхарт (53). Штраф: 31 — 16.

«Нефтехимик»: Озолин; Сидоров — Клок, Хайруллин — Чивилев — Порядин; Березин — Кнот, Секстон — Барсуков — Шафигуллин; Воробьев — Семенов, Д. Попов — Хафизов — Бикмуллин; Шутов — Е. Попов — Якупов; Беляев — Глазков — Пузанов.

22 августа соперники вновь сыграют в Нижнекамске.