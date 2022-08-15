«Нефтехимик» сыграет на предсезонном турнире в Нур-Султане

«Нефтехимик» сыграет на турнире в Нур-Султане. Сегодня нижнекамский клуб отправился в столицу Казахстана на предсезонный турнир «Кубок Президента Республики Казахстан». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Помимо «Нефтехимика» участие в турнире примут также «Металлург», «Автомобилист» и «Барыс».

Завтра нижнекамские хоккеисты встретится с магнитогорцами, послезавтра — с хозяйским «Барысом», а 19 августа — с клубом из Екатринбурга.

Ранее футбольный «Нефтехимик» проиграл владикавказской «Алании» в 5-м туре Первой лиги.