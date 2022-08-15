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Ру Тат
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Спорт
15 августа 2022  16:04
Cергей Гаврилов

«Нефтехимик» сыграет на предсезонном турнире в Нур-Султане

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«Нефтехимик» сыграет на турнире в Нур-Султане. Сегодня нижнекамский клуб отправился в столицу Казахстана на предсезонный турнир «Кубок Президента Республики Казахстан». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Помимо «Нефтехимика» участие в турнире примут также «Металлург», «Автомобилист» и «Барыс».

Завтра нижнекамские хоккеисты встретится с магнитогорцами, послезавтра — с хозяйским «Барысом», а 19 августа — с клубом из Екатринбурга.

Ранее футбольный «Нефтехимик» проиграл владикавказской «Алании» в 5-м туре Первой лиги.

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