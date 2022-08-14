«Нефтехимик» проиграл во Владикавказе «Алании»

В очередном матче чемпионата первой лиги нижнекамский «Нефтехимик» сегодня уступил во Владикавказе «Алании» со счетом 0:1, пропустив гол с пенальти в самом начале игры.

По праву хозяев владикавказцы очень активно начали матч и очень быстро добились успеха. На седьмой минуте арбитры зафиксировали нарушение правил в штрафной «Нефтехимика», пенальти — 1:0. В оставшееся до перерыва время нижнекамцы настойчиво пытались исправить ситуацию, много и активно атаковали, но счет не изменился.

Во втором тайме гости продолжили штурмовать ворота «Алании». Но все усилия нижнекамцев оказались безуспешными. «Нефтехимик» продолжает пребывать в нижней части турнирной таблицы первой лиги.

«Алания» (Владикавказ) - «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:0 (1:0). Гол забил Хабалов (8 — с пенальти). Предупреждены: Хосонов, Галоян, Кочиев, Ташаев — Бердников, Котов.

«Нефтехимик»: Обухов, Ширяев, Котов (Ситдиков, 63), Бердников, Калугин, Денисов, Безруков (Лайкин, 74), Москвичев (Школик, 63), Галиулин (Хубаев, 63), Уридия, Котик (Терехов, 83).

В следующем туре 21 августа на своем поле нижнекамцы примут столичный «Велес». С 5 очками «Нефтехимик» остался на 12-м месте.