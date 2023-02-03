Хирургический корпус РКОД возведут на месте бывшего противотуберкулезного диспансера

В Казани на Оренбургском тракте – на месте, где раньше располагался противотуберкулезный диспансер, появится новый корпус Республиканского клинического онкологического диспансера. Об этом «Татар-информу» рассказал главный врач РКОД Татарстана Ильгиз Хидиятов.

«Это хирургический корпус, который будет совмещен с нашим лечебно-диагностическим корпусом №1. С его операционными и с его реанимацией. Это будет современный комплекс по типу седьмой городской больницы Казани – с двух коридорной системой. Тут будут располагаться хирургические онкологические отделения», – рассказал он в беседе с агентством.

Напомним, что противотуберкулезный диспансер в апреле прошлого года переехал в новое здание на проспекте Победы. Его торжественно открыл Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Ильгиз Хидиятов добавил, что площади РКОД, которые освободятся после возведения нового здания, отдадут под радиологическое и химиотерапевтическое отделение.