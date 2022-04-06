«Мы не опасны для жителей соседних домов»: в Казани открыт Центр для больных туберкулезом

В Казани торжественно открыли новый противотуберкулезный диспансер. Татарстанцы с подозрением на заболевание или поставленным диагнозом смогут получать необходимую помощь в одном месте за один день. О разделении потоков больных и здоровых, а также о том, почему жителям близлежащих районов не стоит опасаться заражения, в репортаже «Татар-информа».

Рустам Минниханов открыл в Казани новый корпус Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера Фото: president.tatarstan.ru

Заболеваемость туберкулезом в Татарстане снизилась

Президент Татарстана Рустам Минниханов открыл в Казани новый корпус Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера.

«Девять с половиной тысяч квадратных метров – стоимость этого проекта 1 млрд 165 млн рублей. Диспансер в состоянии принимать ежедневно 680 посетителей. Все объекты, которые раньше были разбросаны по городу, благодаря введению нового диспансера будут находиться в одном месте – все эти вопросы туберкулезной службы решаем», – рассказал Президент Татарстана на открытии.

В церемонии открытия новой больницы приняли участие министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков, сотрудники Минздрава РТ, представители Роспотребнадзора и Росздравнадзора, а также представители строительной организации.

В открытии по видеосвязи приняли участие заместитель Председателя Правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В открытии по видеосвязи приняли участие Татьяна Голикова и Михаил Мурашко Фото: president.tatarstan.ru

«Мы не так часто открываем такие организации, но тем не менее это очень важно. Я хочу отметить, что Российская Федерация добилась серьезных успехов в борьбе с таким опасным заболеванием, как туберкулез. Заболеваемость туберкулезом в целом за три года снизилась на 24,5%, смертность – на 19,6%», – рассказала Татьяна Голикова.

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков, в свою очередь, рассказал журналистам, что в республике за два года смертность от туберкулеза снизилась на 28%, заболеваемость также продолжает снижаться. А за последние десять лет заболеваемость туберкулезом в РТ снизилась на 53,4%, распространенность болезни – в 2,3 раза, а смертность от туберкулеза – на 79%.

Символический ключ от нового здания вручили главному врачу РКПД

«Рустам Нургалиевич принял решение выкупить здание, которое здесь много лет существовало до этого как реабилитационный центр. Было принято решение построить здесь. Цель – сконцентрировать все ресурсы: кадровый, материальный – оборудование – и всю противотуберкулезную службу здесь», – рассказал глава Минздрава Татарстана.

Благодаря тому что здание было уже готово, процесс подготовки к открытию шел очень быстро.

Благодаря тому что здание было уже готово, процесс подготовки к открытию шел очень быстро Фото: president.tatarstan.ru

Раньше в Казани диспансерные отделения головного учреждения республиканского тубдиспансера располагались по двум адресам: на улице Шаляпина, 20 и на Сибирском тракте, 27а. До открытия центра пациент обращался в один из этих корпусов, для дополнительных исследований ему приходилось ехать в стационар в Дербышки. Теперь все обследования, анализы, компьютерную томографию, необходимых специалистов можно пройти в новом здании диспансера.

На новой площадке объединились все структурные подразделения диспансера, в том числе отдельный корпус для детей, расширился комплекс консультативно-диагностических услуг.

По всем рекомендациям Росздравнадзора и Роспотребнадзора предусмотрено разделение потоков пациентов. Другими словами, в стенах клиники никогда не встретятся больной туберкулезом с уже поставленным диагнозом и тот, у кого диагноз еще под вопросом.

Новый диспансер соседствует с несколькми медицинскими учреждениями – рядом находятся Республиканская клиническая инфекционная больница, Центр крови, недалеко до ДРКБ, с которой противотуберкулезная служба тесно сотрудничает по маленьким пациентам с подозрением на заболевание.

На новой площадке объединились все структурные подразделения диспансера, в том числе отдельный корпус для детей, расширился комплекс консультативно-диагностических услуг Фото: president.tatarstan.ru

Медики: «Мы мечтали о таком здании»

Во взрослом блоке диспансера будет работать 131 медицинский работник, в детском – 73.

В 32 кабинетах посменно будут работать 46 врачей-фтизиатров, 7 врачей узких специальностей – уролог, гинеколог, ортопед, офтальмолог, хирург, пульмонолог, оториноларинголог.

Здесь пациенты смогут в течение одного дня пройти весь диагностический цикл в одном месте.

Сами медики, которые присутствовали сегодня на открытии, поделились с корреспондентом «Татар-информа», что мечтали о таком здании давно: месторасположение комфортное, важные медицинские объекты рядом, техническое оснащение на высшем уровне.

Здесь пациенты смогут в течение одного дня пройти весь диагностический цикл в одном месте Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В течение рабочего дня можно пройти все исследования в одном месте»

Главный врач Алексей Алексеев провел в пятиэтажном здании взрослого корпуса экскурсию для журналистов. Он объяснил, что через главный вход в здание будут заходить больные туберкулезом, дальше они будут обращаться в регистратуру. Медсестры распределят потоки пациентов по необходимым им кабинетам и обследованиям.

На первом этаже находится рентгено-компьютерный томограф и три рентгеновских кабинета. А вот в кабинет флюорографии сделан отдельный вход – сюда будут приходить здоровые люди для прохождения флюорографии. Таких кабинетов с новыми малодозными цифровыми аппаратами здесь два.

На втором этаже кабинеты врачей узких специальностей. Они будут заниматься лечением внелегочных форм туберкулеза – урологи, гинекологи, офтальмологи.

Также на втором этаже будет располагаться кабинет эндоскопических исследований и ультразвуковой диагностики. Везде новейшие аппараты.

Техническое оснащение – на высшем уровне Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Кабинет эндоскопии оснащен бронхоскопом, их несколько. Это современное новое оборудование. У нас кабинет эндоскопии в стационаре был только один. Бронхоскоп делает порядка 1200 диагностических и лечебных исследований в год. Но показания для проведения бронхоскопии для наших пациентов расширены, потребность составляет порядка 2,5 тысячи исследований в год. Открытие второго кабинета позволит нам полностью покрыть все потребности в оказании этой помощи пациентам», – рассказал Алексей Алексеев.

На третьем и четвертом этажах кабинеты врачей-фтизиатров, они обслуживают и казанцев, и жителей Татарстана. За каждым районом закреплены свои врачи, к которым можно попасть на прием.

На пятом этаже – целая бактериальная лаборатория. Прямо в здании наличие и разновидность микобактерий можно определить тремя разными способами – от классического, но довольно длительного, до новейших быстрых способов исследований, в том числе и экспресс-тестирования.

«Человек в течение рабочего дня может пройти все исследования, которые необходимы для пациента, в шаговой доступности на одной площадке, никуда перемещаться не надо. Здесь же можно получить точный диагноз», – подчеркнул главный врач.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Алексей Алексеев рассказал – случается, когда пациенты слышат о том, что у них подозревают туберкулез, они не возвращаются в больницу из-за шока и страха. Такого пациента противотуберкулезная служба вынуждена искать. После открытия диспансера возможность побега исключается. Врачи расстроенного пациента отведут к другому врачу или на какое-либо исследование. Здесь же будет работать клинический психолог для помощи пациентам.

«Опасности для жителей близлежащих районов нет»

Алексей Алексеев подчеркнул, что особое внимание при размещении объектов противотуберкулезной службы уделяется вопросам безопасности. И медиков, и пациентов, и окружающих.

«Как только мы начали проектировать объект, первый вопрос, который мы задали: ‘’Как обеспечить безопасность?’’ Естественно, учитывая, что туберкулез – это инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем. Первый вопрос – это безопасность воздушного пространства», – отметил главврач.

Главный врач подчеркнул, что для жителей близлежащих районов никакой опасности нет Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Для этого в больнице создали специальную систему вентиляции.

«Она уникальна тем, что на приточной системе находится фильтр тонкой очистки, который позволяет очистить воздух, поступающий в наше учреждение, от примесей, которые находятся на улице», – рассказал он.

После этого система вентиляции учреждения проходит через кабинеты. В одном из кабинетов может находиться пациент с открытой формой туберкулеза, вентиляция устроена так, что он безопасен для окружающих.

«После того как через все пространство, через лабораторию у нас проходит воздух, на техническом этаже существует система фильтров и обеззараживателей, которые выходят из системы вентиляции. Поэтому в окружающую атмосферу из нашего здания выходит очищенный и обеззараженный воздух», – добавил врач.

На пятом этаже – целая бактериальная лаборатория Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Главный врач подчеркнул, что для жителей близлежащих районов никакой опасности нет.

Принимать пациентов начнут с понедельника

Министр здравоохранения РТ рассказал, что 80% оборудования в новом здании – отечественного производства. На медицинскую технику потратили 110 миллионов рублей. Напомним, что стоимость всего объекта составила 1 млрд 165 млн рублей.

Всего несколько аппаратов были закуплены в Китае и Японии.

Объект полностью готов к приему пациентов, полный переезд службы произойдет на днях.

Главный врач Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера добавил, что с понедельника, 11 апреля, работа здесь начнется в полном объеме. Диспансер находится на проспекте Победы, в доме № 69б.

Марат Садыков рассказал, что 80% оборудования в новом здании – отечественного производства. На медицинскую технику потратили 110 млн рублей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«У нас есть стационар в Казани в Дербышках и был в Каменке. Также есть стационары дневного пребывания во всех городах нашей республики. На сегодняшний момент с учетом уменьшения заболеваемости и смертности существующие стационары, коечный фонд обеспечивают полностью лечение и диагностику», – подчеркнул Марат Садыков.

Здания, из которых переехала противотуберкулезная служба, останутся за Министерством здравоохранения, там проведут все необходимы работы по очистке и дезинфекции и самих помещений, и прилегающей территории. Однако кто потом заедет на освобожденные площади, пока не решено.