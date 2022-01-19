Хирург опроверг миф о неуязвимости для Covid после «омикрона»

Перенесенный омикрон-штамм не может защитить от других вариантов коронавируса. К тому же намеренное заражение им может привести к тяжелым последствиям, подчеркнул хирург-отоларинголог из Мельбурна Эрик Леви.

«Даже не пытайтесь намеренно заразиться „омикроном“. Ведь вы не знаете, окажется ли ваша иммунная система готова принять удар. Для многих болезнь протекает крайне тяжело», — говорится в сообщении врача в соцсети Twitter.

Специалист напомнил, что такой расклад не спасет от будущих штаммов Covid-19. Максимум, что дает перенесенный «омикрон», — четыре недели иммунитета. Надежной же защитой от коронавируса является только вакцинация.

Ранее директор центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцинация «Спутником V» дает 75% защиты от «омикрона». После же повторной прививки «Спутником Лайт» она повысится до 100%.