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Ру Тат
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Здоровье
19 января 2022  21:46

Хирург опроверг миф о неуязвимости для Covid после «омикрона»

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Перенесенный омикрон-штамм не может защитить от других вариантов коронавируса. К тому же намеренное заражение им может привести к тяжелым последствиям, подчеркнул хирург-отоларинголог из Мельбурна Эрик Леви.

«Даже не пытайтесь намеренно заразиться „омикроном“. Ведь вы не знаете, окажется ли ваша иммунная система готова принять удар. Для многих болезнь протекает крайне тяжело», — говорится в сообщении врача в соцсети Twitter.

Специалист напомнил, что такой расклад не спасет от будущих штаммов Covid-19. Максимум, что дает перенесенный «омикрон», — четыре недели иммунитета. Надежной же защитой от коронавируса является только вакцинация.

Ранее директор центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцинация «Спутником V» дает 75% защиты от «омикрона». После же повторной прививки «Спутником Лайт» она повысится до 100%.

#коронавирус #омикрон #вакцинация
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