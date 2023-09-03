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Минцифры предложило блокировать сайты с информацией о способах обхода блокировок
Роскомнадзор может получить полномочия по блокировке ресурсов с информацией о методах и способах обхода блокировок. Подготовленный Минцифры РФ проект постановления Правительства страны размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Из документа следует, что «информация о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен», будет рассматриваться как основание для включения в реестр запрещенных сайтов.
Речь может идти как о сайтах с инструкциями по созданию собственных VPN или прокси, так и просто о перечнях уже существующих сервисов. Обсуждение проекта постановления продлится до 15 сентября.
Ранее в Роскачестве объяснили, как выявить взлом VPN на устройстве.
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