Минцифры предложило блокировать сайты с информацией о способах обхода блокировок

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Роскомнадзор может получить полномочия по блокировке ресурсов с информацией о методах и способах обхода блокировок. Подготовленный Минцифры РФ проект постановления Правительства страны размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Из документа следует, что «информация о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен», будет рассматриваться как основание для включения в реестр запрещенных сайтов.

Речь может идти как о сайтах с инструкциями по созданию собственных VPN или прокси, так и просто о перечнях уже существующих сервисов. Обсуждение проекта постановления продлится до 15 сентября.

Ранее в Роскачестве объяснили, как выявить взлом VPN на устройстве.