Хинштейн сообщил о гибели шести человек после атаки ВСУ на Рыльск

В результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Рыльску Курской области погибли шесть человек, среди которых ребенок. Еще 10 человек находятся в больнице, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«По предварительным данным, погибли шесть человек, в том числе один ребенок. В Центральную районную больницу Рыльска доставлены десять пострадавших, среди них - 13-летний ребенок. Все они находятся под наблюдением врачей. Их травмы квалифицируются как легкие», – написал он в своем Telegram-канале.

Врио губернатора сообщил, что, согласно предварительной информации, в результате обстрела в Рыльске пострадали Дом культуры, начальная школа № 1, ОМК имени Ганина, учебные и жилые здания Рыльского авиационного колледжа – филиала МГТУ ГА, офисы компаний СДЭК и Ozon, здание ЗАГСа, а также выбиты окна в трёх многоквартирных домах. Он также отметил, что получили повреждения несколько частных домовладений и около 15 автомобилей.

Врио губернатора Курской области охарактеризовал произошедшее в Рыльске как большую трагедию и выразил глубокие соболезнования семьям погибших.

Ранее Хинштейн сообщил, что город Рыльск около 15:30 мск подвергся ракетному удару ВСУ, было сбито несколько ракет HIMARS. В качестве целей были выбраны гражданские объекты. СК России заявил о возбуждении уголовного дела о террористическом акте.