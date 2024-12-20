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СВО 20 декабря 2024 18:26

Следком завел дело о теракте после ракетного удара ВСУ по Рыльску

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Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Рыльску в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ведомстве отметили, что в пятницу вооруженные формирования Украины, применяя дистанционные средства поражения, нанесли ракетный удар по городу Рыльск, где находились гражданские лица. В качестве объектов для атаки были выбраны гражданские объекты. По предварительным данным, имеются жертвы и пострадавшие, точное число уточняется.

«В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению», – добавили в СК.

#Уголовное дело
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