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Следком завел дело о теракте после ракетного удара ВСУ по Рыльску
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Рыльску в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ведомстве отметили, что в пятницу вооруженные формирования Украины, применяя дистанционные средства поражения, нанесли ракетный удар по городу Рыльск, где находились гражданские лица. В качестве объектов для атаки были выбраны гражданские объекты. По предварительным данным, имеются жертвы и пострадавшие, точное число уточняется.
«В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению», – добавили в СК.
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