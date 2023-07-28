Хинштейн: На Куйбышевском НПЗ произошел взрыв

Фото: пресс-служба Куйбышевского НПЗ

Сегодня на территории расположенного в Самаре Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода прогремел взрыв. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Государственной Думы Александр Хинштейн.

«По предварительной версии, было заложено взрывное устройство», — пояснил парламентарий.

При этом, по словам Хинштейна, серьезных разрушений и пострадавших в результате инцидента нет. Иных подробностей случившегося он не приводит.

Upd. (17.09): Куйбышевский НПЗ является одним из крупнейших нефтяных предприятий Самарской области. Завод работает с 1945 года, с 2007-го он принадлежит компании «Роснефть».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в центре Таганрога, во дворе ресторана «Чехов Сад» и примыкающего к нему ТЦ, взорвалась ракета.