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Хинштейн: На Куйбышевском НПЗ произошел взрыв
Сегодня на территории расположенного в Самаре Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода прогремел взрыв. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Государственной Думы Александр Хинштейн.
«По предварительной версии, было заложено взрывное устройство», — пояснил парламентарий.
При этом, по словам Хинштейна, серьезных разрушений и пострадавших в результате инцидента нет. Иных подробностей случившегося он не приводит.
Upd. (17.09): Куйбышевский НПЗ является одним из крупнейших нефтяных предприятий Самарской области. Завод работает с 1945 года, с 2007-го он принадлежит компании «Роснефть».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в центре Таганрога, во дворе ресторана «Чехов Сад» и примыкающего к нему ТЦ, взорвалась ракета.
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