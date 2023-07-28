Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Губернатор Ростовской области сообщил, что в центре Таганрога взорвалась ракета
В центре Таганрога, предположительно, взорвалась ракета, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
ЧП произошло у кафе «Чехов сад» на Лермонтовской улице.
По словам Голубева, никто не погиб. Есть несколько пострадавших, к которым выехали бригады скорых. Четыре человека получили легкие ранения от разбившихся стекол. Информация об ущербе уточняется.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Таганроге в кафе в Ростовской области прогремел взрыв. По предварительным данным, пострадали несколько человек.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа