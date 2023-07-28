Губернатор Ростовской области сообщил, что в центре Таганрога взорвалась ракета

В центре Таганрога, предположительно, взорвалась ракета, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

ЧП произошло у кафе «Чехов сад» на Лермонтовской улице.

Фото: © губернатор Ростовской области Василий Голубев

По словам Голубева, никто не погиб. Есть несколько пострадавших, к которым выехали бригады скорых. Четыре человека получили легкие ранения от разбившихся стекол. Информация об ущербе уточняется.

Фото: © губернатор Ростовской области Василий Голубев

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Таганроге в кафе в Ростовской области прогремел взрыв. По предварительным данным, пострадали несколько человек.