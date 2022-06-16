Химпредприятия получат отсрочку от страховых взносов на год

Предприятия химической промышленности получат отсрочку на двенадцать месяцев по уплате страховых взносов за II и III кварталы 2022 года на доходы, превышающие 300 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Эта мера коснется производителей мыла, моющих, чистящих и полирующих средств, а также косметики и парфюмерии. Отсрочку можно будет получить автоматически, без подачи заявлений.

Кроме того, предприниматели смогут вернуть уплаченные страховые взносы за апрель этого года или перевести их в счет будущих платежей, обратившись с заявлением в ФНС.

Ранее вице-премьер — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов заявил, что отсрочкой от уплаты страховых взносов в Татарстане смогут воспользоваться 150 тыс. предприятий.