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Ру Тат
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Экономика
15 мая 2022  01:33

В Татарстане отсрочкой по страховым взносам смогут воспользоваться 150 тысяч предприятий

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В Республике Татарстан мерой поддержки в виде отсрочки на 12 месяцев по уплате страховых взносов могут воспользоваться 150 тысяч предприятий и организаций, в том числе 80 тысяч индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра РТ – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на совещании в Доме Правительства под руководством Президента РТ Рустама Минниханова.

Общая сумма отсрочки может достигнуть 38,9 млрд рублей.

Министр поручил муниципалитетам и министерствам довести информацию о данной мере поддержки до всех предприятий и организаций. 

«Обращаться организациям никуда не нужно. Отсрочка платежей будет проведена налоговой службой автоматически», — добавил министр.

Федеральная налоговая служба на своем сайте открыла новый сервис – компания сможет по своему ИНН узнать, может ли она рассчитывать на отсрочку страховых взносов.

 

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