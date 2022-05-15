В Татарстане отсрочкой по страховым взносам смогут воспользоваться 150 тысяч предприятий

В Республике Татарстан мерой поддержки в виде отсрочки на 12 месяцев по уплате страховых взносов могут воспользоваться 150 тысяч предприятий и организаций, в том числе 80 тысяч индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра РТ – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на совещании в Доме Правительства под руководством Президента РТ Рустама Минниханова.

Общая сумма отсрочки может достигнуть 38,9 млрд рублей.

Министр поручил муниципалитетам и министерствам довести информацию о данной мере поддержки до всех предприятий и организаций.

«Обращаться организациям никуда не нужно. Отсрочка платежей будет проведена налоговой службой автоматически», — добавил министр.

Федеральная налоговая служба на своем сайте открыла новый сервис – компания сможет по своему ИНН узнать, может ли она рассчитывать на отсрочку страховых взносов.