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Ру Тат
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Спорт
10 августа 2022  10:30

Источник: «Химки» уволили главного тренера Юрана за предложение провести договорной матч

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Стала известна причина, по которой подмосковный футбольный клуб «Химки» принял решение уволить главного тренера команды Сергея Юрана. Об этом сообщил журналист Иван Карпов.

По информации источника, в конце минувшего сезона экс-наставник «Химок» предложил «Ростову» сдать игру в обмен на гарантированные шесть очков в новом розыгрыше Российской Премьер-лиги (РПЛ). 

По словам Карпова, Юран получил отказ, а его команда в итоге уступила подопечным Валерия Карпина со счётом 1:2, по итогам сезона попав в стыковые матчи. Чуть позже подробности переговоров стали известны экс-главе РПЛ Ашоту Хачатурянцу, который потребовал инвестора подмосковного клуба Туфана Садыгова уволить Юрана и всех причастных к этой ситуации.

В итоге, в третьем туре нынешнего сезона «Химки» проиграли «Ростову» (0:1), а Юран был отправлен в отставку.

#футбол #РПЛ #фк химки
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