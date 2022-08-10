Источник: «Химки» уволили главного тренера Юрана за предложение провести договорной матч
Стала известна причина, по которой подмосковный футбольный клуб «Химки» принял решение уволить главного тренера команды Сергея Юрана. Об этом сообщил журналист Иван Карпов.
По информации источника, в конце минувшего сезона экс-наставник «Химок» предложил «Ростову» сдать игру в обмен на гарантированные шесть очков в новом розыгрыше Российской Премьер-лиги (РПЛ).
По словам Карпова, Юран получил отказ, а его команда в итоге уступила подопечным Валерия Карпина со счётом 1:2, по итогам сезона попав в стыковые матчи. Чуть позже подробности переговоров стали известны экс-главе РПЛ Ашоту Хачатурянцу, который потребовал инвестора подмосковного клуба Туфана Садыгова уволить Юрана и всех причастных к этой ситуации.
В итоге, в третьем туре нынешнего сезона «Химки» проиграли «Ростову» (0:1), а Юран был отправлен в отставку.