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Спорт
22 января 2022  18:20

«Химки» не интересуются Деспотовичем

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Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков не подтвердил информацию об интересе своего клуба к сербскому форварду казанского «Рубина» Джордже Деспотовичу. Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу». 

«Какой-то конкретики по Деспотовичу нет. Интересен ли он нам ? Мы пока не рассматривали такую возможность. Да, нам нужен атакующий игрок, но пока ничего не могу сказать», — сказал Терюшков.

Ранее спортивное издание сообщало, что несколько клубов РПЛ проявляют интерес к Джордже Деспотовичу, среди которых были упомянуты подмосковные «Химки», грозненский «Ахмат» и ФК «Сочи».  

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