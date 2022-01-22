«Химки» не интересуются Деспотовичем

Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков не подтвердил информацию об интересе своего клуба к сербскому форварду казанского «Рубина» Джордже Деспотовичу. Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу».

«Какой-то конкретики по Деспотовичу нет. Интересен ли он нам ? Мы пока не рассматривали такую возможность. Да, нам нужен атакующий игрок, но пока ничего не могу сказать», — сказал Терюшков.

Ранее спортивное издание сообщало, что несколько клубов РПЛ проявляют интерес к Джордже Деспотовичу, среди которых были упомянуты подмосковные «Химки», грозненский «Ахмат» и ФК «Сочи».