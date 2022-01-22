Деспотовичем интересуются три клуба РПЛ

По данным «Спорт-Экспресса», к сербскому форварду казанского «Рубина» Джордже Деспотовичу проявляют интерес несколько клубов РПЛ.

Конкретно упоминаются подмосковные «Химки», грозненский «Ахмат» и ФК «Сочи». Вчера серб покинул сборы «Рубина» в турецком Белеке и отправился в Казань для работы с молодежной командой.

Вчера же руководство клуба сообщило Деспотовичу, что он может искать себе новую команду. При этом источник сообщает, что казанский клуб намерен расторгнуть с ним контракт, чтобы не платить неустойку в 1,5 миллионов евро.

В текущем сезоне 29-летний сербский футболист провел девять матчей за «Рубин», забил один гол и сделал одну результативную передачу. По данным авторитетного портала transfermarkt.de рыночная стоимость Деспотовича составляет 5 млн.евро.