Химический комплекс Менделеевска поставил рекорд по выпуску продукции

Химический комплекс Менделеевска установил исторический максимум по выпуску азотных удобрений, выпустив 1,2 млн тонн азотных удобрений, сообщили «Татар-информу» в администрации Менделеевского района РТ.

Одним из первых годовой план на предприятии выполнил цех по производству аммиачной селитры, к историческому максимуму там подобрались еще в середине декабря, а к концу года выпустили 486 тыс. тонн аммиачной селитры.

Второй рекорд принадлежит цеху неконцентрированной азотной кислоты, за год там выпустили 395 тыс. тонн продукции.

Достичь рекордных показателей удалось благодаря слаженной работе коллектива и проведенной на заводе модернизации, в нескольких цехах проведен капитальный ремонт. В этом же году АО «Аммоний» успешно реализовал национальный проект «Производительность труда», что позволило заметно сократить скорость отгрузки продукции.

Ранее глава района Радмир Беляев сообщил журналистам, что принято решение о расширении свободной экономической зоны «Алабуга» на 900 Га в сторону Менделеевского района, где разместится проект стоимостью более 120 млрд рублей — «Аммоний-2» с созданием 500 новых рабочих мест.

В Татарстане реализуются 48 региональных проектов в рамках 12 национальных проектов. Нацпроекты реализуются по поручению Президента России Владимира Путина.