«Лисьи норы» в Тихих горах и пляж на Каме: Менделеевск нарастит инфраструктуру для отдыха

Как ведется работа по созданию нового стиля города Менделеевск, какие объекты прославят город на всю Россию и какую помощь менделеевцы оказывают жителям Донбасса, рассказал журналистам на итоговой пресс-конференции глава города и района Радмир Беляев.

Итоговую пресс-конференцию для журналистов провел Радмир Беляев

Фото: mendeleevskyi.ru

«Туристический потенциал у Менделеевского района огромный»

Туристический потенциал у Менделеевского района огромный и его необходимо насытить достопримечательностями и объектами инфраструктуры, чтобы туристы со всей России могли получать здесь высококлассный отдых.

«Хочешь в здравницу Ижминводы — пожалуйста, в глэмпинг — пожалуйста, в гостиницу — пожалуйста, — рассказал о планах глава Менделеевского района Радмир Беляев. — Безусловно это и туристические объекты — Дом Пастернака, будет создан первый в России Музей-заводская контора товарищества Ушковых и Ко и музей в селе Кокшан».

Благодаря природному потенциалу территории сформирован целый ряд проектов туристического кластера на 2023 год: это открытие гостиницы 4 звезды в центре города с рестораном и СПА-центром, глэмпинг «Расстал» («Белая лилия») вблизи Икского Устья, глэмпинг «Лисьи норы» в Тихих горах, создание благоустроенной набережной и пляжа на берегу Камы.

Фото предоставлено бюро «Архдесант»

Проект по набережной и пляжу будет реализован в ближайшие два года. Благоустроенная территория появится в районе Тихих гор. Планируется, что помимо пляжа и набережной, появятся прогулочная зона, бани, кафе, волейбольная площадка, парковка для маломерных судов. В два этапа будет вложено 140 млн рублей. Также проект заявлен на федеральный конкурс для получения дополнительного финансирования.

Фото предоставлено бюро «Архдесант»

«Туристическая жемчужина» — потенциал санатория Ижминводы в 2024 году отметит 100-летний юбилей. На республиканском уровне под руководством вице-премьера Лейлы Фазлеевой создается организационный штаб по празднованию этой даты.

Также планируется второй и третий этап строительства велоинфраструктуры в городе, который позволит закольцевать велосипедное движение в городе и соединить части города между собой, создать эко-тропу в Березовой роще для занятия скандинавской ходьбой и просто прогулок — это далеко не весь список проектов, запланированных в этом направлении на будущий год.

Фото: © «Татар-информ»

«Сфера туризма для нашего района должна стать еще одной точкой роста социально-экономического развития», — отметил Беляев.

«Мы видим, как на глазах преображается облик Менделеевска»

Радмир Беляев напомнил, что у Менделеевска большая история, поэтому в городе ведется работа по созданию собственного неповторимого стиля.

Фото: пресс-служба Менделеевского района

Среди известных личностей, кто жил здесь, — основатель химзавода Карпова Петр Ушков, курировал строительство завода Дмитрий Менделеев. В 2024 году будет праздноваться 190-летний юбилей выдающегося химика.

«Поэтому реконструкцию музея мы планируем завершить к 2024 году. Мы будем праздновать это событие. Это большая дата», — поделился он планами.

Территория также богата и другими выдающимися личностями — это химик Борис Збарский, который бальзамировал тело Владимира Ленина, химик-технолог и революционер, первый министр химической промышленности СССР Лев Карпов.

Фото: пресс-служба Менделеевского района

«Мы видим, как на глазах преображается облик Менделеевска. Как у него появляется собственный неповторимый стиль. Этому конечно способствовало разработка и принятие дизайн-кода города. Проведено всенародное голосование, более 2 тыс. человек были вовлечены в этот творческий процесс и наибольшее количество голосов набрал вариант, символизирующий историю нашего города — „Ушковскую“ плитку», — напомнил Радмир Беляев.

На сегодняшний день завершается разработка мастер-плана территории. Это стратегический градостроительный документ, по которому город будет жить ближайшие 5-7 лет и который позволит расставить приоритеты развития территории и упорядочить проекты, сгруппировав их в конкретные отраслевые кластеры.

Фото: пресс-служба Менделеевского района

«В каждом реализованном в этом году проекте мы получили колоссальный синергетический эффект: будь это 7 муралов на фасадах многоэтажек, связанные с историей города и химической промышленностью или 3 км. освещенной велосипедной инфраструктуры с благоустройством двух скверов „Центральный“ и „Аммоний“. Первый сухой фонтан на Ушковских островах еще более преобразил это общественное пространство и вдохнул в него вторую жизнь», — поделился руководитель района.

«Доходы бюджета впервые за всю историю перешагнули планку в 1 млрд рублей»

Озвучил Радмир Беляев и успехи в области экономического развития. По его словам, благодаря устойчивому развитию экономики, растут инвестиции в основной капитал. Объем инвестиций, включая бюджетные средства, составит 2 млрд 840 млн рублей.

Фото: пресс-служба Менделеевского района

В ближайшие два года градообразующее предприятие «Аммоний» планирует реализовать дополнительно 5 крупных инвестпроектов на общую сумму 1,6 млрд рублей. Химзавод имени Карпова реализует два новых проекта на сумму 200 млн рублей.

«Основной точкой роста инвестиций мы безусловно видим в дальнейшем развитии акционерного общества „Аммоний“, благодаря которому принято решение о расширении свободной экономической зоны „Алабуга“ на 900 Га в сторону Менделеевского района, где разместится проект стоимостью более 120 млрд рублей — Аммоний-2, с созданием 500 новых рабочих мест», — отметил Радмир Беляев.

В ближайшие два года «Аммоний» планирует реализовать дополнительно 5 крупных инвестпроектов Фото: © «Татар-информ»

Важной точкой роста производственного кластера является крупный инфраструктурный проект «Промышленный парк «Менделеевск 2.0». Проект создается при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова с примыканием к М-7. Парк позволит разместить у себя до 10 резидентов промышленной и логистической направленности. На сегодняшний день заявка практически сформирована и направлена на предварительную экспертизу в ВЭБ.РФ с целью получения софинансирования на строительство инженерной инфраструктуры в размере 704 млн рублей.

«Благодаря устойчивому росту экономики предприятий и организаций района доходы муниципального бюджета впервые за всю историю существования перешагнули планку в 1 млрд рублей», — заключил Беляев.

Фото: пресс-служба Менделеевского района

Объем отгруженной продукции по итогам 10 месяцев составляет 38,1 млрд рублей что почти на 13 млрд рублей больше к аналогичному периоду прошлого года, индекс промышленного производства — 103%.

«Тропинка уже протоптана, поеду в зону СВО»

На итоговой пресс-конференции Радмир Беляев затронул основную тему уходящего года.

«Год безусловно связан с проведением в стране специальной военной операции. Менделеевский район в этом вопросе не остался в стороне. В специальной военной операции участвуют 12 бойцов батальонов „Алга“ и „Тимер“ и 182 мобилизованных граждан, уроженцев Менделеевского муниципального района», — отметил спикер.

48 тонн гуманитарного груза было отправлено в зону СВО Фото: mendeleevsk.tatarstan.ru

В своей работе был сделан акцент на адресной поддержке мобилизованных и их семей. Девять фур и 48 тонн гуманитарного груза было отправлено в зону СВО и на сборные пункты республиканской организации «Ярдэм Янэшэ» в Казань на общую сумму 25 млн рублей.

В районе принято решение каждой семье мобилизованных оказать адресную финансовую поддержку, в этом вопросе администрацию поддержали оба градообразующих предприятия, в различных формах поддержки помогают своим работникам, которые ушли на СВО.

В рамках ежегодной акции «Елка желаний» осуществили мечты 216 детей из семей мобилизованных менделеевцев. Впервые проведена Елка для мобилизованных, депутат Госдумы Ирек Богуславский организовал подарки на сумму 1,1 млн рублей, депутат Госдумы Татьяна Ларионова оказала поддержку в выезде юных менделеевцев на Елку в Елабугу.

В рамках ежегодной акции «Елка желаний» осуществили мечты 216 детей из семей мобилизованных менделеевцев Фото: mendeleevsk.tatarstan.ru

Помимо этого, в Менделеевске создана Ассоциация жен и матерей мобилизованных, розданы абонементы на бесплатное посещение кружков, секций, организовано бесплатное питание для семей мобилизованных. Общая сумма поддержки от муниципалитета составила свыше 1 млн рублей.

Советом ветеранов и пенсионеров, а также неравнодушными гражданами сплетена 21 маскировочная сеть около 100 квадратных метров и отправлена в зону СВО.

В 2023 году поддержка мобилизованных остается для команды приоритетом. В январе планируется вторая поездка в зону СВО для передачи необходимого оборудования (тепловизоры, квадрокоптеры, рации, ночники, автомобиль УАЗ и др.) бойцам из района.

Радмир Беляев сам передаст гуманитарный груз бойцам. Поездка планируется в 15-х числах января.

«Тропинка уже протоптана, поеду в составе нашей делегации, чтобы пообщаться и лично передать ребятам гуманитарный груз», — рассказал журналистам глава района.

В январе планируется вторая поездка в зону СВО для передачи необходимого оборудования Фото: vk.com

«Крайне негативно отношусь к тем, кто покинул Россию»

Радмир Беляев высказал свою гражданскую позицию по отношению к тем, кто покинул Россию из-за проведения СВО.

«В трудную минуту всегда должно произойти сплочение и единство народа. Мы должны делать все, чтобы обеспечить победу, сохранить свою независимость, создать будущее для наших детей. Поэтому я крайне негативно отношусь к тем людям, которые покинули Россию», — сказал руководитель муниципалитета, отвечая на вопрос журналиста «Татар-информа».

Беляев также добавил, что на данный момент в нашей стране есть все, чтобы развиваться и растить детей, строить планы.

«Я вообще патриот нашей страны, я люблю Россию, нашу республику, там, где мы живем. Поверьте мне, все вернутся, только вернутся в другой ипостаси», — убежден он.

Радмир Беляев ведет социальные сети и оперативно реагирует на жалобы населения Фото: скриншот

«Социальные сети позволяют видеть всю правду, которая есть»

В республике Радмир Беляев считается открытым руководителем, который ведет социальные сети, оперативно реагирует на жалобы населения. Он пояснил журналистам, что соцсети позволяют иметь четкую обратную связь с населением и быстро реагировать на поступающую информацию.

«Ни для кого не секрет, что любой подчинённый будет стараться сгладить острые углы перед начальством. Соцсети как раз позволяют не сглаживать эти острые углы, а видеть всю правду, которая есть», — отметил он.

Большинство обращений от жителей, которые поступают Беляеву, объективны, уверен он.

«Я очень много внимания уделяю социальным сетям, лично просматриваю все посты, комментарии и отвечаю на них. Потом даю поручения. В моей работе с населением социальные сети являются приоритетом», — заключил глава района Радмир Беляев.