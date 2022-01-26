Хезонья, Браун и Воронцевич представят УНИКС на Матче звезд Единой лиги ВТБ

Сборная российских баскетболистов сыграет против легионеров на Матче звезд Единой лиги ВТБ. Казанский УНИКС на игре представят легионеры Марио Хезонья и Джон Браун, которые сыграют за команду «Звезды мира». А Андрей Воронцевич сыграет за «Звезд России».

матч пройдет 20 февраля в Москве. В определении состава команд учитывалось голосование среди болельщиков и журналистов. Отметим, у ЦСКА и «Зенита» наибольшее представительство на Матче звезд — по четыре игрока.

Составы команд на Матч звезд Единой лиги ВТБ

«Звёзды России»: Иван Стребков («Нижний Новгород»), Дмитрий Кулагин («Зенит»), Алексей Швед (ЦСКА), Евгений Колесников («Автодор»), Евгений Воронов («Парма»), Антон Астапкович («Нижний Новгород»), Сергей Карасев («Зенит»), Андрей Воронцевич (УНИКС), Джоэль Боломбой (ЦСКА), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»).

«Звёзды Мира»: Эрик Макколлум («Локомотив-Кубань»), Билли Бэрон («Зенит»), Кенни Чери («Автодор»), Иффе Лундберг (ЦСКА), Энтони Хики («Астана»), Марио Хезонья (УНИКС), Джордан Мики («Зенит»), Торнике Шенгелия (ЦСКА), Джонатан Мотли («Локомотив-Кубань»), Джон Браун III (УНИКС).

Напомним, что казанский УНИКС лидирует в текущем чемпионате Единой лиги ВТБ. ЦСКА занимает второе место, а тройку сильнейших замыкает «Зенит». Следующий матч регулярного чемпионата казанцы сыграют как раз против ЦСКА.

Отметим, что сегодня ночью УНИКС крупно уступил (68:85) мадридскому «Реалу» на выезде. Спортивная редакция ИА «Татар-информ» публиковала подробный обзор об этом матче. Казанцы после 19-ти сыгранных матчей занимают пятое место в таблице Евролиги.