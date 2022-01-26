Всё могут короли: «Реал» по всем статьям вернул долги УНИКСу за поражение в Казани

Лидер Евролиги – «Реал» уверенно переиграл (85:68) в Мадриде УНИКС. По ходу встречи преимущество «королевского» клуба достигало отметки в «+30» очков. За счет чего главный континентальный гранд взял реванш за поражение в Казани – читайте в обзоре известного комментатора Александра Нордена для спортивной редакции ИА «Татар-информ».

Лидер Евролиги — «Реал» уверенно переиграл (85:68) в Мадриде УНИКС

Фото: официальный сайт БК «УНИКС» unics.ru

Испытание Евролигой не проходит бесследно

После исторической победы над «Барселоной» подопечные Велимира Перасовича одержали не менее тяжелую победу над «Зелена-Гурой» в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ и прямо из Польши отправились в столицу Испании, чтобы противостоять самому титулованному клубу континента и единоличному лидеру Евролиги этого сезона «Реалу». От того, успеют ли восстановиться после серии напряженных поединков лидеры казанцев, зависело, сможет ли команда выдержать «королевский» натиск. А в том, что он будет, не сомневался никто, включая и вашего корреспондента.

В этой аксиоме успели в очередной раз убедиться соперники, на день игры занимавшие первую («Реал») и пятую (УНИКС) строки турнирной таблицы. Казанцы после виктории над «Барсой» еле унесли ноги из Зелена-Гуры, переломив ход встречи, в которой преимущество хозяев доходило почти до 20 очков. И вот новое испытание и для них, и для их партнеров – матч против 10-кратного триумфатора Евролиги мадридского «Реала», который в нынешнем турнире одержал 16 побед всего при трех поражениях.

Статистика матча:

⠀

📊 @tonyejekiri (13 очков; 3 подбора; 2 передачи; 3 перехвата; 2 блок-шота)

📊 @Zo_Brown (13 очков; 2 подбора; 8 передач; 2 перехвата)

📊 О’Джей Мэйо (10 очков; 4 подбора; 2 передачи; 1 перехват)

📊 @mariohezonja (10 очков; 4 подбора; 1 передача; 1 блок-шот) pic.twitter.com/1JgPY7msop — BC UNICS Kazan (@unicsbasket) January 25, 2022

Одно из этих поражений 29 октября нанесли «королевскому клубу» именно татарстанцы. На паркете «Баскет-холла» они еще только подбирались к статусу той великолепной команды – открытия турнира, в которую превратились в ноябре-декабре. Они сотворили сенсацию, победив 65:58. Сопротивление подопечных Пабло Ласо хозяева окончательно сломили только в последней четверти, которую выиграли 16:7. Основой успеха стала игра в защите – редко кому удается получить в свою корзину от Тавареша и компании менее 60 очков.

Разозленный поражением от «Барселоны» «Реал»

В новом календарном году испанцы в Евролиге выиграли два матча из двух. Причем с одинаковым счетом 89:74 – у «Альбы» в гостях и «Басконии» 20 января дома. Через три дня после победы над бывшим клубом Перасовича «Реал» на своей площадке уступил злейшему конкуренту «Барселоне» в «классико» – 75:85, так что баскетболисты не могли и допустить мысли о том, что дважды подряд проиграют на глазах своей торсиды фанатов.

Нынешний «Реал» хорош атакой, слаженным командным взаимодействием и, конечно же, лидерами. Пришедшие в это межсезонье из АСВЕЛа игроки сборной Франции – разыгрывающий защитник Томас Эртель и форвард Гершон Ябуселе лучшие в своей команде по передачам (5,0 у первого), набранным очкам и перехватам (13,4 и 1,3 соответственно у второго). Самый заметный игрок «королевского» клуба – центровой сборной Кабо-Верде Уолтер Тавареш лидирует в Евролиге по блок-шотам (1,9) и идет на втором месте по подборам (7,0). Но и УНИКСу есть чем гордиться, помимо 12 побед – Хезонья результативнее Ябуселе (14,8), Лоренцо Браун отдает больше ассистов, чем Эртель (5,9 – второе место в турнире), а Джон Браун на 1,3 перехвата Ябуселе отвечает своими тремя. Добавим, что игра на Barclay Card Arena должна была первоначально пройти 6 января, но была перенесена. Думаю, излишне, говорить, по какой причине. В мировом спорте лидирует «омикрон».

Серхио Льюль начал отрыв

Перасович выставил на «Реал» проверенный стартовый состав – Джон и Лоренцы Брауны, Воронцевич, Узинский и Хезонья. Уже на первых секундах соперники обменялись точными трехочковыми, потом «двушками» и пошли «нога в ногу». Лоренцо сделал два подряд перехвата, подборы под чужим щитом тоже остались за гостями, и после дальнего попадания того же Лоренцо казанцы вышли вперед – 10:5. Своей «трехой» ответил и Уильямс-Госс и после авантюрного прохода Хезоньи хозяева счет сравняли – 12:12. Успех «российского предприятия» зависел от помех громадному Таварешу свободно принимать мячи, и на первых минутах это у подопечных Перасовича получалось.

К концу первого периода на противостояние Таварешу выпустили Джекири, на площадке появились и Кэнаан, и не игравший с «Барселоной» О Джей Мэйо. К активной ротации прибег и Ласо, начав презентацию легенд «Реала» – от Льюля до Руди Фернандеса. Вообще на каждое действие у оппонентов находилось противодействие. «Королевский» клуб завершил первую 10-минутку с отрывом в 7 очков (21:14) благодаря трем подряд (!) идеальным выстрелам из-за дуги чемпиона мира, трехкратного чемпиона Европы и двукратного победителя Евролиги Льюля, который и в 34 года остается эталоном атакующего защитника с метким глазом, твердой рукой и стальными нервами.

Всё могут короли

УНИКС стал заигрываться, дальние броски отчаянно не шли, и отставание в начале второй четверти стало двузначным – 14:24. Примечательно, что за первую четверть испанцы совершили из-за дуги больше точных бросков (5 из 11), чем за всю игру в Казани между этими командами. Движению и цепкости хозяевам добавили Тэйлор в обороне и Пуарье в нападении. Ну а вездесущий Фернандес, как челнок, связывал защиту и атаку своей команды в гремучую и токсичную для гостей смесь. При счете 21:32 наставник УНИКСа взял второй за короткий промежуток времени тайм-аут, но мадридский экспресс продолжал уходить от казанского тепловоза как от неподвижного перрона.

Но середине второй четверти дважды за минуту отжег «летучий балканец» Хезонья, и уже Ласо решил вернуть своих парней в игру, собрав их на шорт-совещание. Казанцы приблизились на «минус 7» (28:35), а это означало, что по счету они второй период проводят на равных, можно было подумать и о погоне. Но пока трехочковые у хозяев шли на полном автомате, приходилось думать не о погоне, а о том, чтобы не отстать безнадежно.

Радовало, что практически все казанцы окончательно выздоровели. Мы увидели в игре и Мэйо, и Брэнтли. Но раннее нападение хозяев, налаженный ими подбор под своим кольцом, быстрое возвращение в защиту и точное «бомбометание» (9 из 18 трехочковых за первую половину встречи) были теми слагаемыми успеха, которые не оставляли гостям шанса. Даже при том, что испанцы совершили к концу первой половины встречи вдвое больше ошибок, чем гости (8 против 4), их превосходство к большому перерыву не оставляло сомнений. Второй период был «Реалом» выигран со счетом 26:17, а общий счет стал для УНИКСа угрожающим – 31:47.

Разгром как повод для перезагрузки

Обеспечив себе солидный отрыв, хозяева вторую половину матча начали играть по счету. Гости постарались убыстрить игру, продолжили удачные перехваты, но спешка привела к очередным потерям и к середине третьей четверти отставание гостей составило уже более 20 очков – 36:57. Интересно, что за 35 минут «короли» набрали столько же очков, сколько за всю встречу в «Баскет-холле». Дальняя артиллерия хозяев вообще перестала бить мимо цели – 5 из 5 в третьей четверти и 14 из 24 в матче. У гостей все валилось из рук, и происходящее на площадке стало напоминать то, что случилось с ними в октябре в Стамбуле (41:80 с «Фенербахче»). За две минуты до последнего перерыва разрыв составил «минус 30» (41:71). Третью четверть испанцы выиграли со счетом 27:14, и после 45:74 в сумме УНИКСу оставалось только одно – попытаться совсем не потерять лицо.

Велимир Перасович назвал «королевский» клуб главным претендентом на победу в Евролиге на сегодня Фото: unics.ru

Лицо гости не потеряли. Противоборствуя фактически второму составу «Реала» в последней четверти (Алосен, Рэндольф, Томкинс подменили Тавареша, Фернандеса, Эртеля, Пуарье, Льюля), они даже выиграли этот отрезок – 23:11. Но, право же, доигрывание прошло в режиме тренировочного спарринга средней интенсивности. Хозяева одержали победу – 85:68.

Велимир Перасович, назвавший «королевский» клуб главным претендентом на победу в Евролиге на сегодня, недалек от истины. И бороться с этими королями воздуха можно только при той строжайшей дисциплине в защите, которая баскетболистами УНИКСа была продемонстрирована в казанской встрече этих же соперников. Но ничего страшного не произошло. Одно очко ты проигрываешь или 20, не так уж важно. Важно встать после падения, распрямиться и пойти за новыми победами. А это уже не об игре, это о психологии. Она у казанцев устойчивая, сезон это доказывает. Очередная проверка тезиса – в грядущей игре против ЦСКА, в пятницу.