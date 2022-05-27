Херсонская и Запорожская области перешли на российский телефонный код «+7»

Запорожская и Херсонская области, освобожденные от украинских неонацистов, перешли на российский телефонный код «+7». Об этом РИА Новости сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

«Украинский телефонный код „+380“ скоро уйдет в прошлое», — заявил он, отметив, что в Херсоне, Мелитополе и Бердянске уже поступили в продажу сим-карты от новых мобильных операторов.

В администрации Запорожской области агентству также подтвердили информацию о переходе на российский код.

«Запорожская область переходит на российский телефонный код „+7“. В регион зашел новый оператор мобильной связи», – сказал член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. Ранее он заявил, что местные власти будут добиваться вхождения в состав РФ.

Напомним, утром 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по защите Донбасса. В качестве главных целей он обозначил помощь местному населению, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.