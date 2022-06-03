Хедлайнером Сабантуя в Елабуге станет звезда татарской эстрады Ришат Тухватуллин

12 июня в Елабуге состоится празднование Сабантуя, хедлайнером которого назначен заслуженный артист Республики Татарстан Ришат Тухватуллин. Об этом «Татар-информу» рассказали в администрации Елабужского района РТ.

«Праздник начнется в 9.00 на городском ипподроме с централизованного представления», — уточнила руководитель пресс-службы Елабужского района Екатерина Сайбель.

Также в программе Сабантуя запланирована выставка специальной техники предприятий Елабужского района, сельское подворье, детский «Сабантуйчик», «Парасабантуй», конкур и скачки. По традиции всех гостей ждет концертная программа творческих коллективов и финал национальной борьбы «корэш», а также награждение абсолютных батыров.

В этот же день состоится награждение победительницы муниципального конкурса «Сабантуй сылуы». Отборочный тур прошел 6 июня в городском Дворце культуры. Выступление и награждение победительниц конкурса пройдет традиционно на главной сцене майдана.

По итогам проведения городского конкурса победительнице присуждается звание «Сабантуй сылуы» с вручением диплома лауреата, ленты и ценного подарка. Также присуждается второе и третье места с вручением дипломов и ценных подарков. Остальные участницы награждаются дипломами участника и памятными подарками. Победительница примет участие в церемонии награждения «Батыра Сабантуя 2022».

Также, по словам собеседницы агентства, в течение дня будет организована праздничная торговля и работа аттракционов.

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов утвердил даты празднования Сабантуя, о чем сообщал «Татар-информ».